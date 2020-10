Nicole Mazzocato di nuovo single | Nessuna lacrima per Thomas | Video

Nicole Mazzocato torna ancora una volta single e spiega come sia finita la sua storia d’amore con Thomas Teffah. La coppia fino a poco tempo fa si è sempre mostrata sui social molto affiata ma soprattutto contenta di come stavano andando le cose tanto che, la fine della loro relazione è stata una vera e propria notizia inaspettata per tutti i social.

Nelle storie Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prende in mano le redini della situazione e spiega quello che reamente è successo. Così Nicole Mazzocato torna single e si dimostra senza nessun dubbio ma soprattutto per niente sofferenze della situazione che ora sta vivendo. Quali sono le sue parole?

Nicole Mazzocato di nuovo single

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante la giornata di oggi, ha deciso di spiegare come mai nelle sue storie Instagram sono diverse settimane che non si vede più Thomas Teffah. La coppia che sembrava essere molto felice soprattutto nel corso di questi ultimi mesi, ha preso una strada completamente diversa da quella che tutti i fan si aspettavano. Nicole ha così spiegato che di comune accordo con il suo ex fidanzato, la loro storia d’amore avrebbe visto un punto di fine.

Nicole Mazzocato ha così spiegato ai propri fan di stare tranquilli ma soprattutto sereni visto che entrambi si comune accordo hanno deciso di chiudere la loro relazione rimanendo comunque dei grandi amici. Una decisione presa anche in seguito alle ambizioni totalmente diverse l’una dall’altra che li hanno portati a riflettere su quello che realmente volevano dal loro futuro. Proprio per questo, Nicole ha voluto spiegare con alcune storie Instagram le vere motivazioni.

Ex corteggiatrice spiega la fine della sua storia

L’ex corteggiatrice ha così affermato che: “La motivazione per cui non mi vedete più accompagnata in ambito amoroso è perché effettivamente ci siamo lasciati. Non facciamo un dramma perché non è successo niente anzi, io e Thomas ci sentiamo tutti i giorni, siamo sereni, super contenti. Entrambi l’abbiamo presa bene, non è successo niente di grave, semplicemente in momento avevamo degli obiettivi di vita diversi quindi ognuno ha preso la propria strada. […] Ci supporteremo e ci aiuteremo, l’unica cosa è che ci siamo lasciati ma non vi preoccupate perché stiamo tutti e due bene”.