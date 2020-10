Perchè è meglio lavare il riso? Ecco la risposta

Il riso è un alimento molto utilizzato nella nostra cucina e in quella orientale. Per prepararlo a dovere però, bisogna rispettare determinati accorgimenti. Perché il riso va lavato? Ecco la risposta della medicina.

Il riso in cucina

Il riso è un piatto molto versatile in cucina. Lo si può preparare in bianco, condito esclusivamente da un filo di olio extravergine di oliva e da un pizzico di sale, lo si può utilizzare anche per la preparazione di finger food, per la preparazione dei gustosi arancini, o arancine, o più comunemente utilizzato per la preparazione di buonissimi risotti. Insomma è un prodotto molto versatile, potete sbizzarrirvi ad utilizzarlo in moltissimi mdi differenti. Tra i fornelli però, c’è un dubbio diffuso: il riso deve essere lavato prima della cottura? E se la risposta è sì qual è il motivo? Perché il riso va lavato?

Perché il riso va lavato?

Il riso si deve mettere sotto l’acqua prima della cottura? Perché il riso va lavato? Ecco la risposta. Lavare il riso prima di cucinarlo serve ad ottenere un alimento maggiormente digeribile e propizio per chi manifesta problemi di gastrite o di reflusso gastroesofageo, soprattutto quando si accompagna il riso a un secondo. Ad esempio quando si mangia il riso abbinato ad un secondo piatto di carne, nello stomaco verrà a crearsi una forte acidità necessaria alla digestione, responsabile della comparsa del reflusso. Il riso va lavato dunque per eliminarne l’amido che riveste i chicchi. Utilizzando questo metodo, otterrete un riso più morbido, leggero e digeribile, perfetto per preparare insalate, piatti freddi o alla orientale.

Come lavare il riso?

Per lavare il riso nella maniera giusta precedente alla sua cottura, dovrete mettetelo in uno scolapasta posto sopra una pentola capiente colma di acqua fredda. Muoverete quindi il riso con le mani, lo scolerete e continuerete a lavarlo sotto il getto dell’acqua corrente finché non ne noterete la limpidezza.

Quando lavare il riso?

Il riso va lavato sempre? Se non ci sono delle condizioni particolari, come ad esempio la gastrite o di reflusso questa operazione non sempre è necessaria, soprattutto quando se si vuole preparare un riso dalla consistenza più cremosa, andando ad eliminare gran parte dell’amido, non riuscirete ad ottenere questo risultato, la presenza dell’amido è fondamentale. È sempre necessario invece lavare il riso per preparare le ricette tipiche della tradizione come il sushi, il basmati, il pilaf. E’ necessario inoltre lavare il riso quando si vogliono preparare le caratteristiche insalate estive e per i piatti di riso al salto.

Tipologie di riso che andrebbero lavate sempre

Abbiamo detto che il riso va lavato quando si preparano i piatti tipici della tradizione dell’Oriente per cui ricordatevi di lavare sempre il riso basmati, il riso jasmine, il riso thai, il riso nero e il riso rosso. Evitate invece di lavare i tipici chicchi che si usano per la preparazione del risotto, come quelli del riso carnaroli e del riso arborio.