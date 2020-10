Pierpaolo Petrelli cerca la verità | Lacrime amare al Grande Fratello Vip

L’amicizia “speciale” tra Pierpaolo ed Elisabetta sembra incassare gravi colpi ultimamente, visto che più volte la stessa showgirl si è avvicinata molto a lui per poi distaccarsi quasi in modo sospetto e inspiegabile. L’ex velino dal suo canto ha sempre cercato di portare rispetto e pazientare, cercando di capire le ragioni della donna di cui è molto interessato, ormai è abbastanza palese.

Ma durante questi giorni i telespettatori, sempre molto attenti a ciò che accade dentro la Casa del Grande Fratello, hanno notato qualcosa di davvero strano. Da un po’ di tempo a questa parte la Gregoraci non è molto amata dal pubblico che la vede come una stratega che prende in giro Petrelli solo per essere protagonista. Ma la cosa che ha colpito di più è un suo gesto, come un tic che fa spesso quando si parla della sua storia all’interno del gioco.

Pierpaolo Petrelli cerca la verità

Alfonso Signorini ha dato retta ai fan che hanno fatto notare questa cosa un po’ strana infatti. Elisabetta ogni volta in cui si parla di loro due o quando viene detto qualcosa di importante, guarda la telecamera e si dà due – tre colpetti al cuore. Un messaggio in codice per qualcuno che l’aspetta fuori? Il conduttore ha voluto chiarire questo fatto proprio perché ha fatto sospettare anche lui, se poi aggiungiamo anche l’aereo con la frase romantica volato sulla casa solo per lei.

Chiamata nel confessionale e mostratole il video in questione, è stata messa alle strette. Quello che ha affermato è che i segnali sono per un gruppo di persone e non per un uomo come si vocifera, avendo anche tante amicizie femmine sono semplicemente gesti di complicità. Così Alfonso Signorini ha voluto farle due nomi: Piero Barone, cantane de Il Volo e Stefano Coletti. Dopo quanto visto Pierpaolo non ha avuto subito una reazione eclatante, ma piuttosto è rimasto sconcertato e sempre più convinto di voler capire quale sia la verità, infatti, nella notte after puntata abbiamo visto anche un duro confronto.

Lacrime amare al Grande Fratello Vip

Nella storia con la Gregoraci, Petrelli ci ha sempre creduto, ma è arrivato a dubitare della sua sincerità rimanendoci male e pensando di essere stato sfruttato per avere visibilità. Così dopo la diretta hanno deciso di confrontarsi e il tutto si conclude non nei migliori di modi. In quanto l’ex velino le ha chiesto esplicitamente se lei avesse qualcuno fuori, nonostante lei si fosse sempre dichiarata single. Le risposte dell’ex moglie di Briatore non sono state molto chiare: ”C’è qualcuno che mi pensa. […] Sì, sono single, ma non vuol dire che voglio fare una storia con te. […] Io non mi farei mai una storia dentro la casa ok? Adesso lo sai “. Così il gieffino le risponde: “Ma non ti ho chiesto ora una storia. Io non ti ho nemmeno rubato un bacio e fidati che c’erano momenti in cui potevo farlo e per rispetto non l’ho fatto “.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 20 Ott 2020 alle ore 2:51 PDT

Pretelli ha proseguito: “Ma poi tu hai detto che sei innamorata di uno fuori, l’ho rivisto anche nella clip. Perché non dici tutto? “. E anche Elisabetta: “Ti sei mai chiesto se forse in queste 11 puntate io ho un figlio da casa che guarda tutto? Non fare la vittima! “Accusandolo di aver detto una cosa simile dicendole di avere una ragazza, ma questa cosa era stata subito smentita in quanto era uno scherzo”.

Dopo essere stato mandato a quel paese, Pierpaolo scoppia in un pianto nella sauna insieme ad Enock, ma dopo ecco che ritorna la showgirl per fare una sorta di pace. I due si abbracciano a lungo e lei gli confessa che a fine GF Vip gli dirà tutto quello che non può e non vuole dire ora.