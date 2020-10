Quali sono i segni più brillanti dello zodiaco?

Alcuni sembrano avere sempre una sorta di marcia in più, quasi muovendosi in anticipo sulle avversità che inevitabilmente si manifestano nel corso della vita, riuscendo quasi sempre a districarsi tra i problemi: una grande capacità deduttiva, accompagnata da una calma olimpica sono fattori che li rendono definibili brillanti, aggettivo generico ma che ben riassume il tutto. Solitamente si tratta di una dote innata che viene anche determinata in modo incisivo dal segno zodiacale: ecco quali sono i più brillanti in assoluto.

Acquario

Sembrano quasi immuni alle fonti di stress che solitamente condizionano (quasi) tutte le persone, prima o poi: le problematiche, i grattacapi sembrano scivolar loro addosso, ecco perchè sono un profilo molto apprezzato sopratutto quando una determinata situazione si complica: la loro capacità di anticipare le mosse altrui è proverbiale.

Scorpione

A volte lo Scorpione sembra estraniarsi quasi totalmente dai problemi, ma in realtà essendo un segno molto analitico e ossevatore, ha la forte tendenza notare dettagli che solitamente sfuggono agli occhi degli altri, ecco perchè hanno un fare quasi “strategico” nelle loro azioni e difficilmente gli sfugge qualcosa.

Vergine

Dei veri e propri leader silenziosi, i nati sotto la Vergine hanno dalla loro una maniacalità e precisione che in pochissimi possono rivaleggiare: i problemi e le avversità sembrano quasi stimolarlo a dare il meglio di se. Basta non contraddirli direttamente, essendo un profilo decisamente orgoglioso.

Capricorno

La bontà del Capricorno non deve trarre in inganno: sono veri e propri maestri del dialogo e sanno muoversi quasi sempre in anticipo sugli altri grazie al loro intuito innato, che sfruttano solitamente nel campo economico.