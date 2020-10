Ricetta filetto alla Voronoff: ingrdienti, preparazione e consigli

Esistono personaggi storici celebri non solo per aver eccelso nei più svariati campi del sapere umano ma anche per le loro abitudini e gusti culinari! Uno di questi è il rinomato chirurgo Serge Voronoff. Il filetto alla Voronoff viene appena scottato in padella e sfumata con Cognac e insaporita da una ricca crema a base di panna fresca, insaporita con salsa Worcestershire, senape e tabasco. Vediamo cosa occorre e come si prepara.

Filetto alla Voronoff – Ingredienti

Filetto di manzo (4 fette spesse) 800 g

Farina 00 50 g

Burro 80 g

Cognac 80 g

Rosmarino 5 g

Sale fino 6 g

Pepe nero 1 pizzico

Per la salsa di accompagnamento:

Panna fresca liquida 200 ml

Worcestershire sauce 5 g

Tabasco q.b.

Senape dolce 35 g

Sale fino q.b.

Pepe nero 1 pizzico

Filetto alla Voronoff – Preparazione

Per preparare il filetto allo Voronoff iniziate infarinando i filetti. Quindi prendete una padella dal fondo ampio e dai bordi alti e sciogliete il burro a fuoco dolce, insaporendo con dei rametti di rosmarino. Quando il burro sarà completamente sciolto aggiungete i filetti: fateli scottare 1-2 minuti, regolando di sale e pepe.

Ora girate i filetti aiutandovi con delle pinze da cucina e fate cuocere 1-2 minuti anche sull’altro lato, poi eliminate i rametti di rosmarino e passate a cuocere i filetti anche sui lati, aiutandovi con le pinze da cucina.

Se preferite una cottura della carne più al sangue fateli scottare molto brevemente: dopo averli rosolati su ciascun lato, grazie alla farina, dovrebbe crearsi una leggera crosticina in superficie. Eseguite l’operazione che segue possibilmente lontano dalla cappa di ventilazione del forno: versate il cognac sui filetti e per fiammeggiare, inclinate la padella verso il fornello per infiammare il liquore, prestando molta attenzione.

Oppure utilizzare un accendigas, sempre prestando molta attenzione. Aspettate qualche secondo che la fiamma si spenga da sola. Fate cuocere ancora 1 minuto circa per fare in modo che i liquidi si addensino.

Poi trasferite la carne, lasciando il fondo di cottura in padella, in un contenitore caldo e coperto oppure tra due piatti per mantenerla calda ed evitare che si cuocia ulteriormente lasciandola nella padella.

A questo punto procedete con salsa di accompagnamento: nello stesso tegame in cui avete cotto i filetti aggiungete il tabasco. Versate anche Worcestershire sauce, poi la senape e infine la panna fresca; mescolate bene gli ingredienti per favorire una cottura uniforme.

Regolate di sale e pepe, continuando a mescolare a fuoco dolce per circa 3-4 minuti fino a che la salsa non si sarà addensata leggermente, risultando cremosa. Ora avete pronti tutti gli ingredienti per impiattare! Prendete un piatto e create un sottile strato di salsa, poi adagiatevi il filetto e decoratene la superficie con altra salsa a piacimento. Il vostro filetto alla Voronoff è ora pronto per essere gustato.

Filetto alla Voronoff – Consigli utili

Consigliamo di consumare il filetto alla Voronoff ancora caldo, appena pronto. Se avanza potete conservarlo in frigorifero per al massimo 1 giorno ben chiuso in contenitore ermetico. La cottura di questo filetto è molto breve, pertanto rimarrà al sangue. Per evitare che rilasci il liquido, una volta impiattato, dopo aver preparato il filetto ponetelo su una fetta di pane tostato.