Romina Power è finalmente felice e il motivo sembra proprio essere il nuovo amore arrivato nella vita di suo figlio Yari Carrisi. Il primogenito di Albano e Romina infatti, è riuscito finalmente a ritrovare l’amore grazie a Thea Crudi che, nei giorni scorsi ha presentato a tutt’Italia portandola a Domenica In.

La coppia infatti, è completamente felice insieme e Thea si è mostrata contentissima di aver conosciuto Romina Power con cui, ha instaurato un rapporto meraviglioso. La nuova coppia dell’anno sembra così voler imitare nel loro piccolo Romina Power e Albano Carrisi. Quali sono state le loro parole e quelle della cantante?

Romina Power è finalmente felice

La cantante ha trascorso il suo sessantanovesimo compleanno insieme alla sua faglia, circondata dall’affetto e dalla dolce musica di Thea Crudi. La nuova fidanzata di Yari Carrisi infatti, ha creato fin da subito un legame fortissimo con la cantante tanto da diventare fonte di ispirazione l’una nei confronti dell’altra. La stessa Romina Power è finalmente felice e rivela al settimanale DiPiù Tv quello che pensa della fidanzata di suo figlio Yari.

Romina Power ha così ricevuto un grandissimo regalo per il suo compleanno: “Sono felice, felice come non mi capitata da tempo. Non poteva essersi un compleanno migliore per me. Yari si è fidanzato con una donna meravigliosa. Ora si apre un nuovo capitolo per la nostra famiglia”.

Yari Carrisi e la sua nuova compagna Thea Crudi

La coppia negli ultimi mesi sta facendo impazzire i fan della famiglia che si dimostrano contenti di aver potuto vedere ancora una volta Romina contenta. A parlare è proprio la stessa Thea che, al settimanale ha così affermato: “Romina è una donna straordinaria. Voglio dirle grazie. C’è bisogno di una alleanza sacra tra donne, la ringrazio per essere nella mia vita. Romina e io siamo sorelle di spirito. È chiaro, le nostre anime cominciano da sempre, anche prima di questa vita”.

Anche Yari Carrisi ha così voluto dire la sua in merito a sua madre Romina e alla sua compagna Thea spiegando: “Diciamo che all’apparenza io e Thea assomigliamo ai miei genitori, lei a mia madre e io a mio padre. Però caratterialmente siamo gli opposti. Lei assomiglia molto di più a mio padre, come lui è determinata, responsabile, precisa. Io invece assomiglio di più a mia madre, abbiamo la testa sulle nuvole. Insomma, ci compensiamo”.