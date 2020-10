Il falò di confronto finale tra Alberto e Speranza è terminato proprio durante l’ultima puntata di Temptation Island avvenuta questa sera. La coppia dopo sedici lunghi anni di relazione ha deciso di intraprendere l’esperienza all’interno del reality per cercare di capire se tra di loro ci sia solamente un grande affetto oppure un vero e proprio sentimento. Una volta separati nei due rispettivi villaggi i due hanno fatto percorsi completamente opposti e diversi.

Alberto infatti, sin da subito si è mostrato e comportato da single avvicinandosi ogni giorno di più alla single Nunzia con cui, è arrivato a scambiarsi dei baci lunghi e passionali. La coppia si mostra così arrivata alla deriva e durante il falò di confronto finale è pronta a prendere una decisione da cui non tornerà più indietro. Cosa è realmente successo all’interno del falò di confronto?

Speranza abbandonata e rifiutata

Seduti l’uno di fronte all’altra le parole e le spiegazioni date da Alberto sembrano non riuscire affatto a giustificare quello che ha combinato nei confronti della sua fidanzata Speranza. La sua fidanzata ha infatti dimostrato una grandissima freddezza nei suoi confronti e molta delusione che l’hanno portata a terminare il suo percorso all’interno di Temptation Island. Più volte Speranza infatti, aveva deciso di abbandonare il reality presa dal troppo dolore causatogli da Alberto e dai suoi atteggiamenti intimi con la tentatrice.

Davanti ad Alessia Marcuzzi la coppia fin da subito a scatenato una vera e propria decisione dove, Alberto ha affermato di aver baciato e di essersi avvicinato alla single anche per dare una vera e propria scossa alla sua fidanzata. Secondo il punto di vista di Alberto, Speranza doveva vedere i suoi atteggiamenti e capire che la loro storia d’amore era ormai arrivata al capolinea. Alberto durante il falò di confronto ha spiegato quanto si sia lasciato andare con la single Nunzia, confermando di non essere affatto innamorato di Speranza. Il fidanzato confessa così la sua voglia di voltare pagine ma soprattutto l’intenzione di uscire da solo da Temptation Island.

Alberto in trappola a Temptation Island

Così Speranza resta da sola con Alessia Marcuzzi delusa e amareggiata dalle parole del suo ormai ex fidanzato che, ha sbagliato durante tutto il percorso. La ex fidanzata di Alberto ha così spiegato di essere ancora innamorata di lui. Allo stesso tempo però di non riuscire a vederlo più con gli stessi occhi riflettendo sulla voglia di non aver più a che fare con lui.