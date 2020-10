Accordo sottobanco a Uomini e Donne | Dama e cavaliere con le spalle al muro

Nella puntata di ieri, potrebbe essere stato scoperto un presunto accordo sottobanco a Uomini e Donne, tra una dama e un cavaliere del trono over. Per comprendere meglio la vicenda, messa in luce dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, bisogna fare un passo indietro. I protagonisti al centro dello studio sono Simone Bolognesi e Valentina Dartavilla Lupi, volti nuovi della trasmissione.

Simone Bolognesi, nelle ultime settimane, si è reso subito protagonista a Uomini e Donne. Prima per i suoi continui interventi contro Armando Incarnato. E poi per la turbolenta frequentazione con la nuova dama romana, Daniela, in un certo senso, sedotta e abbandonata. Valentina Dartavilla Lupi, invece, è stata accusata di essersi proposta in modo troppo superficiale al cavaliere Nicola Mazzitelli, il quale ha rifiutato le sue avance.

Accordo segreto a Uomini e Donne: montatura scoperta?

Archiviate entrambe queste conoscenze difficili, Simone e Valentina si starebbero frequentando assiduamente. Ma fra loro non c’è stato nulla più di qualche bacio. Tuttavia, nella puntata di ieri, potrebbe essere stato scoperto un accordo sottobanco proprio tra loro due a Uomini e Donne. A sollevare il dubbio per prima è stata proprio la dama Daniela, la quale ha espresso perplessità sul fatto che Simone e Valentina non siano ancora andati oltre il bacio, visto il loro approccio così “fisico”.

Inoltre, Daniela ha detto che, secondo lei, Simone si sta dedicando solo a Valentina solo perché, dopo ciò che è successo con lei, nessuna altra dama del parterre femminile vuole più uscire con lui. A dare manforte alla dama, calcando decisamente la mano, sono intervenuti gli opinionisti di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari. La più accanita è sembrata Tina Cipollari, la quale ha detto senza mezzi termini che, secondo lei, Simone e Valentina sono d’accordo per non lasciare Uomini e Donne e, perciò, hanno messo in piedi questa frequentazione.

Dama e cavaliere sotto processo al trono over

I diretti interessati, naturalmente, hanno negato e hanno parlato di un rapporto molto speciale tra loro, per cui non sono ancora voluti andare oltre il bacio. Quella che, per il momento, vorrebbe andare coi piedi di piombo, per paura di giudizi gratuiti, sarebbe proprio Valentina Dartavilla Lupi. E Simone Bolognesi avrebbe accettato pacificamente la cosa, almeno per il momento.

Cosa succederà a Uomini e Donne nelle prossime puntate? Gianni e Tina riusciranno a trovare le prove di questo presunto accordo sottobanco a Uomini e Donne, mettendo dama e cavaliere con le spalle al muro?