Temptation Island ha dato la possibilità alla coppia formata da Anna e Gennaro di poter risolvere i loro problemi, dandogli del tempo divisi per riflettere riguardo la loro relazione. A scrivere al programma è proprio lei per capire se è l’uomo per dare una svolta alla sua vita e di conseguenza alla loro relazione.

Lui dal suo canto le ha chiesto anche di sposarla ma ha ricevuto un no categorico, non capendo il reale motivo comincia a dubitare del sentimento della sua fidanzata, così accetta di buon grado la partecipazione alla trasmissione. Il loro percorso non è andato a buon fine e ad oggi possiamo mostrarvi come stanno vivendo la loro vita.

Anna soddisfatta della separazione

Durante i vari giorni sono usciti i pensieri dell’una e dell’altro. Anna l’ha definito un uomo infantile ed egoista, screditando il fatto che lui lavori nell’azienda del padre. Infatti, per lei ciò che fa Gennaro non si può paragonare ad un vero impiego e lo accusa di aver tutti quei soldi non grazie alla sua fatica, ma grazie al suo posto assicurato. Si recrimina di aver lavorato dei mesi soltanto per fargli alcuni regali convinta di non meritarli assolutamente.

Lui dal suo canto di fronte a queste parole ne rimane davvero colpito, ora che è consapevole della mancanza di stima che lei ha verso di lui comincia a pensare di non meritarsi una donna del genere. È convinto di averla ancora accanto grazie ai suoi soldi, sempre più esterrefatto decide di voler un falò di confronto anticipato. Dopo alcuni dubbi se andare o no, i due si rincontrano e cominciano a discutere, tra loro non c’è nessun punto di incontro ed escono da soli. Solo qualche giorno dopo Gennaro ci ripensa e la richiama per un ennesimo confronto in cui lei gli rinfaccia tutte le mancanze che ha avuto e non accetta la richiesta di lui nel ricominciare di nuovo.

La verità su Gennaro dopo Temptation Island

A distanza di un mese i due sono ancora divisi, nonostante si siano sentiti al telefono. Gennaro ammette di non aver mai cercato di tornare con lei proprio per il suo volere, ma la versione di Anna è completamente diversa. Ha raccontato ad Alessia di aver ricevuto da lui la richiesta di riprovarci, ma l’ex si mostra contrario ad incontrarla e ad avere un confronto con lei in modo categorico.

Così la conduttrice può solo farli parlare in due momenti diversi, ha reso consapevole la scelta di Gennaro di non vederla. Anna si mostra ancora convinta delle sue idee descrivendolo come una persona che non ha mai voluto chiarire perché troppo infantile per accettare un no. Ancora una volta, lui sembrerebbe aver fatto il giro dei suoi amici, come accadeva ogni volta che si lasciavano, cercando di fargli leggere la lettera che ha portato al loro falò. Inoltre, confessa di aver ricevuto da parte sua la richiesta di fingere che tutto quello che è accaduto a Temptation Island sia stato finto, così da uscirne pulito.