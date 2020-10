Coronavirus, oltre 4000 casi in Lombardia. Ricciardi: “Milano, Napoli, forse già fuori controllo nel contenimento”

Nel giorno dell’attuazione del coprifuoco nella regione Lombardia, che vieta le uscite nel lasso di tempo dalle 23 alle 5 del mattino, nella regione c’è un nuovo boom di contagi, come fatto notare dal Tgr Lombardia che anticipa già i dati che saranno resi ufficiali dalla protezione civile nelle prossime ore.

Boom nuovi contagi

4.126 nuovi contagi a fronte di circa 36mila tamponi: è un nuovo record di positivi, un dato quasi doppio a quello dello scorso martedì che certifica la città metropolitana di Milano come vero e proprio focolaio, che supera anche il numero più alto di positivi rilevato a fine marzo (sebbene ai tempi sono stati effettuati molti meno tamponi). Il dato in crescita esponenziale è certificato anche dal rapporto tamponi/positivi, che ha superato il 10 per cento.

“Fuori controllo”

Preoccupato Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale del policlinico Gemelli, nonchè consulente del ministro della Salute Roberto Speranza che ritiene che l’attuazione del coprifuoco, che sarà attivo anche nella regione Campania dal prossimo venerdì, già tardivo: “Milano, Napoli, probabilmente Roma sono già fuori controllo sul piano del contenimento dell’epidemia, cioè test e tracciamento. Quando non riesci a contenere devi mitigare, ossia devi bloccare la mobilità“. Ricciardi ha puntato il dito contro la poca egemonia tra stato e regioni, che spesso si sono trovate in disaccordo nelle decisioni, permettendo al virus di diffondersi di nuovo in maniera capillare.

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico non è così drastico nei giudizi, sebbene abbia incitato alla responsabilità e ricordando ai cittadini che non è più possibile perdere tempo, pena ulteriori danni alle persone, al sistema economico e nella vita quotidiana come la conosciamo.