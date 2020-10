Dopo tre stagioni con la maglia della Juventus, Douglas Costa è tornato al Bayern Monaco. “I contatti non si sono mai interrotti, ma tre settimane fa si sono intensificati. Volevo tornare a Monaco da molto tempo, perché qui mi sentivo a mio agio. Sono sempre rimasto in contatto con Neuer, Boateng, Müller e Kimmich. Sono molto felice di essere di nuovo qui. Lo scorso anno ho tifato per il Bayern dai quarti di finale. Volevo che vincessero questa coppa. Ora voglio vincere molti titoli, soprattutto vorrei ripetere la vittoria della Champions League”. Così il brasiliano ai microfoni di Bild Sport.

Il classe ’90 si è poi soffermato sul suo passaggio in bianconero: “Avevo altre offerte, ma la Juventus è un top club. Volevo vincere la Champions League lì”. Su Cristiano Ronaldo e Lewandowski: “Ho avuto la fortuna e il privilegio di giocare con giocatori brillanti: Neymar in nazionale, Ronaldo alla Juventus e ora, Robert Lewandowski. Il migliore in Europa è nella mia squadra! Guardando solo ai numeri però, Cristiano per tutta la sua carriera sembra essere a un livello superiore”.

Parole al miele per Cristiano Ronaldo, quelle di Douglas Costa, forse un po’ meno alla Juventus. In bianconero tra infortuni e poche opportunità da titolare il brasiliano non è mai riuscito ad incidere realmente e il ritorno al Bayern Monaco per lui è un’occasione per rilanciarsi. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire dopo anni difficili alla Juventus.