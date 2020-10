Film Stasera in Tv – La scelta – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La scelta. Produzione italiana del 2015 per la regia di Michele Placido con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Valeria Solarino, Michele Placido nei ruoli principali. La Scelta è ispirato al testo teatrale L’innesto di Luigi Pirandello, un’opera che fece scandalo e scalpore dividendo pubblico e critica. Oggi come allora, il tema tocca le nostre sensibilità. Ci troviamo di fronte ad una donna disposta ad assumersi con coraggio la scelta di diventare madre, una donna che si scontra con il perbenismo della morale comune, morale forse non molto cambiata rispetto ai tempi di Pirandello. Quanto è importante il legame biologico col proprio figlio? A quali certezze si è disposti a rinunciare, per amore?

La scelta – Trama

Laura e Giorgio si amano intensamente e sono desiderosi di un figlio che non arriva. Ma solo un grande amore può superare la dolorosa prova che devono affrontare. Una prova che impone una scelta. Da una parte, un uomo offeso nella sua morale, che cerca una soluzione al dilemma; dall’altra, una donna che sente la necessità di diventare madre. Quale scelta fare per essere ancora felici?

La scelta – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Choice

Genere: Drammatico

Durata: 1h 25m

Anno: 2015

Paese: Italia

Regia: Michele Placido

Cast: Raoul Bova, Ambra Angiolini, Valeria Solarino, Michele Placido, Manrico Gammarota, Monica Contini, Gennaro Diana, Marcello Catalano, Mejdi El Euchi, Vito Signorile

La scelta – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi mercoledì 21 Ottobre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film “Patroclooo!… e il soldato Camillone, grande grosso e frescone”.