Francesca crede a Salvo | Vicinanza importante fuori da Tempation Island

Salvo e Francesca sono entrati poco più tardi a Temptation Island, visto che una coppia se ne è andata prima del previsto. I due hanno espresso la volontà di partecipare per poter risolvere i loro problemi che da tempo hanno fatto si che la loro storia si inclinasse e distaccasse.

Infatti, i due accusano una forte mancanza di complicità mentale e di conseguenza fisica. Abitano nella stessa casa, ma da tempo non si mettono a dormire insieme, non ci sono più le carezze, non c’è più dialogo ed intesa. Dopo il percorso all’interno del programma i due sono usciti insieme, li vedremo ancora uniti un mese dopo da Alessia Marcuzzi?

Francesca crede a Salvo

Salvo si è lamentato molto con le varie tentatrici e i suoi compagni di non avere più un certo tipo di contatto con la sua ragazza, quando invece è sempre stato abituato al contrario. Infatti, nei vari video i due non sembrano avere la stessa posizione, lui si concentra troppo del loro distacco fisico e le mancanze di voglie da parte di Francesca. Lei dal suo canto, non riesce a fargli capire che questa è solo una conseguenza e la vera motivazione è da ricercare nella loro, ormai persa, complicità mentale.

Tutto questo è dovuto da delle mancanze che la fidanzata ha e che Salvo, conoscendola anche prima essendo amici, dovrebbe aver la consapevolezza di sapere. Infatti, lei ha confessato di aver avuto un padre molto assente e una relazione tossica in passato, per questo ha bisogno di avere accanto un uomo che la ami davvero e che si prenda cura della sua persona. Al falò di confronto lui si mostra molto preoccupato di perderla e le promette di smussare dei lati del suo carattere che incidevano nella loro distanza, in più di smetterla di farle ripicche su ripicche. Lei se in un primo momento si mostra dubbiosa decide di uscire assieme a lui.

Vicinanza importante fuori da Tempation Island

Salvo e Francesca entrano insieme per parlare con Alessia Marcuzzi, confermando la decisione che hanno preso al falò di confronto immediato. Ovviamente è ancora difficile per i due, poiché gli anni passati in cui sono state protagoniste le mancanze e le ripicche, hanno creato in distacco importante. Ma la fidanzata continua a sperare nella promessa che le è stata fatta dove il suo compagno si impegnava a darle tutte quelle attenzione che da tempo le mancavano.

Lui dal suo canto è ancora convinto di volerla nella sua vita e di voler mantenere quanto detto in precedenza, continuando a trattarla come si è sempre meritata. La paura di perderla gli ha aperto gli occhi consapevole dell’inutilità delle sue ripicche e del motivo per cui è venuta a mancare quella complicità fisica, che da sempre ha avuto una grande attenzione da parte di Salvo.