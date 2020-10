Gianluca De Matteis elimina Camilla | Corteggiatrice disinteressata a Uomini e Donne

Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, uno dei due tronisti del trono classico ha preso una decisione che ha spiazzato tutti. Complice anche la nuova regola imposta da Maria De Filippi che vieta ai tronisti di fare “teatrini” andando a riprendere corteggiatrici che abbandonano lo studio per dispetto, Gianluca De Matteis elimina Camilla. Il tronista romano ha preso questa decisione difficile, ma, secondo lui doverosa.

Ciò, principalmente, perché si è convinto che Camilla, la corteggiatrice con cui è uscito più volte e che sembrava essere la sua preferita, in realtà non sia davvero interessata a lui. Perciò, anche se non è presente nello studio di Uomini e Donne, Gianluca De Matteis elimina Camilla una volta per tutte. A mettere la pulce nell’orecchio a Gianluca, probabilmente, era stata anche Lucrezia Comanducci, nella scorsa puntata.

Gianluca De Matteis elimina la corteggiatrice Camilla

L’ex corteggiatrice, la quale ha, ormai, abbandonato Uomini e Donne perché non a suo agio in studio, aveva raccontato alla Redazione del programma che Camilla era tra le corteggiatrici che consideravano Gianluca De Matteis troppo “moscio” e noioso. Inizialmente, Gianluca non aveva creduto a Lucrezia, la quale, tra l’altro aveva tergiversato parecchio.

Tuttavia, il comportamento di Camilla, la quale si era lamentata di essersi annoiata e di essere stata messa da parte e non portata in esterna senza motivo, ha indispettito Gianluca De Matteis. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha spiegato che Camilla aveva deciso di non presentarsi in puntata a Uomini e Donne. Tuttavia, se Gianluca De Matteis fosse andando a riprenderla, sarebbe tornata.

Corteggiatrice messa alle strette a Uomini e Donne

A quel punto, Maria De Filippi ha vietato categoricamente ai tronisti di compiere questi gesti che, in passato, solo stati solo banali “teatrini”. E Gianluca De Matteis ha confermato di non voler affatto andare a cercare Camilla. Il tronista, infatti, si è detto sicuro che questa reazione di distacco da parte di Camilla era la prova che la corteggiatrice non è mai stata davvero interessata a lui.

Anche Gianni Sperti si è schierato dalla parte di Gianluca De Matteis, dicendo che, se Camilla di era comportata in quel modo ingiustificato era perché non era davvero interessata a conquistare il tronista. Il comportamento di Beatrice nei confronti di Davide Donadei, ad esempio, era stato ben diverso e denotava un vero interesse. Mentre Camilla aveva dimostrato di essere disinteressata a Gianluca.