I segni femminili più perfidi dello zodiaco: ecco quali sono

Nello sconfinato universo femminile ci sono sempre nel corso della storia delle donne che sono considerabili a furor di popolo da evitare a causa di un’indole perfida, cervellotica e che sembra portare naturalmente a conflitti di natura emotiva piuttosto frequenti.

Tutte le donne sembrano avere un lato oscuro, ma questi segni zodiacali, strettamente legati al mondo femminile, sembrano essere sintomo di queste poco lusinghiere qualità:

Capricorno

Le donne Capricorno hanno la forte tendenza a manipolare le persone per il proprio profitto, convenienza o diletto grazie ad un acume che si è raffinato proprio in questa funzione: traggono spesso in inganno visto che non sembrano particolarmente interessate a gran parte dei rapporti umani ma è meglio stare attenti.

Ariete

Più dirette nel loro atteggiamento, le nate sotto il segno dell’Ariete non si fanno particolare scrupoli a creare zizzania in maniera piuttosto evidente, nonostante sulle prime tentano sempre l’arma del dialogo, che tuttavia non è il loro forte: palesano praticamente da subito la loro personalità non propriamente tranquilla solitamente con frecciate e parole molto dirette.

Gemelli

Un segno naturalmente imprevedibile nella sua complessità, che nella controparte femminile si materializza in un carattere che può cambiare umore in brevissimo tempo: definibili a pieno titolo lunatiche conclamate che amano giocare con i sentimenti altrui, solitamente senza motivazioni profonde, ma sfruttando leggeri attriti ed incomprensioni già esistenti.

Scorpione

La donna Scorpione differisce dall’uomo per l’atteggiamento decisamente più aggressivo e sfacciato: naturalmente dotate di grande capacità organizzativa e comunicativa, adottano il profilo basso ed amano avere la situazione sotto controllo. Quando le cose non vanno come da lei previsto, non esitano a manifestare una certa aggressività.