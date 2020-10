Inter – Borussia Monchengladbach – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

Inter – Borussia Monchengladbach rappresenta l’esordio dei nerazzurri di Conte nell’edizione 2020/21 della Champions League. Il match che avrà inizio mercoledì 21 ottobre alle ore 20.45 darà ai meneghini la possibilità subito di mettere le cose in chiaro nel girone con un risultato positivo.

L’Inter arriva alla fase a gironi della competizione per aver terminato il campionato scorso in 2° posizione, mentre in quello corrente è arrivato uno stop nel derby, dopo due vittorie contro Fiorentina e Benevento, e il pareggio conquistato sul campo della Lazio.

Borussia Monchengladbach che ha saputo reagire in Bundesliga dopo la sconfitta all’esordio contro il Dortmund conquistando due pareggi ed una vittoria contro il Colonia.

Si sono conquistati l’accesso alla fase a gironi di Champions dopo l’ottimo 4° posto conquistato lo scorso anno.

Inter – Borussia Monchengladbach – Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Darmian; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Thuram, Pléa. All. Rose

Inter – Borussia Monchengladbach – Pronostico

I nerazzurri hanno messo in evidenza una certa facilità ad andare in rete, ma allo stesso tempo la difesa si è dimostrata in più di un occasione non particolarmente rocciosa: perciò consigliamo il segno combo 1+Goal.

Inter – Borussia Monchengladbach – Dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile assistere all’esordio europeo dell’Inter sia attraverso Sky, che detiene i diritti della competizione sui canali sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), ma anche in chiaro su Canale 5.