Mangiare yogurt a merenda è salutare? La risposta dell’esperto

Sono tantissime le persone che si chiedono se mangiare yogurt a merenda è salutare. La cosa è normalissima se si pensa alla popolarità dell’alimento. Nelle prossime righe, puoi trovare qualche specifica in merito.

Yogurt a merenda: fa bene?

Mangiare yogurt a merenda può rivelarsi una scelta salutare. I motivi sono diversi. Tra questi, è possibile citare la presenza di un’elevata quantità di proteine. Assumere questi principi nutritivi è molto importante ai fini del mantenimento del peso forma. Il motivo è legato al fatto che le proteine inibiscono la sintesi di grelina, ormone che aumenta l’appetito.

Attenzione, però: per avere la garanzia di effetti positivi sulla linea, è opportuno fare attenzione alla quantità di zuccheri presenti nello yogurt che si acquista. Fondamentale a tal proposito è controllare l’etichetta. Giusto per dare qualche numero in merito, facciamo presente che alcune tra le marche di yogurt più conosciute sono contraddistinte da quantità di zucchero vicine ai 20 grammi a confezione.

Se si tiene conto che, per l’OMS, l’optimum sarebbe l’assunzione quotidiana di una quantità di zuccheri non superiore ai 25 grammi al giorno, è facile accorgersi che alcuni yogurt non sono certo il massimo per la linea.

Yogurt: i consigli per consumarlo senza mettere a rischio la linea

Abbiamo chiarito che consumare yogurt a merenda, se si sceglie il prodotto giusto, può aiutare a mantenersi in forma e a evitare di lasciarsi andare alle abbuffate nelle ore precedenti i pasti.

Un altro consiglio per massimizzare l’efficacia di questa scelta riguarda l’associazione tra lo yogurt e altri alimenti. Per fare in modo che la merenda sia sufficientemente saziante, una buona idea può essere quella di assumere, come spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio, lo yogurt bianco, senza additivi e senza zuccheri, contraddistinto da un’integrazione di frutta. In questo modo, è possibile associare l’apporto di proteine a quello di fibre. Un’alternativa interessante alla frutta può essere quella dei cereali, meglio se non zuccherati.

Le idee per consumare lo yogurt a merenda in maniera sana non finiscono certo qui! Tra le dritte in questione rientra il fatto di aggiungere al sopra citato alimento della frutta secca, in modo da fare il pieno di grassi sani, antinfiammatori e utili contro il colesterolo, e di vitamine antiossidanti. Tra queste, è possibile citare innanzitutto la vitamina E o tocoferolo, conosciuta per il suo ruolo cruciale ai fini della prevenzione dell’invecchiamento precoce. Degna di nota è anche la possibilità di aggiungere un cucchiaino di miele.