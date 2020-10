Michele Dentice addominali bollenti | Cavaliere in vetrina fuori Uomini e Donne – FOTO

E’ un mental coach e un personal trainer dal temperamento esplosivo, ma, ormai, anche uno dei nuovi volti più seguiti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Michele Dentice, il nuovo cavaliere super-muscoloso di Uomini e Donne che ha già fatto strage di cuori nel parterre femminile del trono over. Su Instagram, Michele Dentice è attivissimo e mette in mostra i suoi addominali “bollenti”.

Tuttavia, il cavaliere campano ci ha tenuto subito a specificare di non essere affatto un tipo tutto muscoli e niente cervello, anzi. E lo dimostra anche attraverso le profonde riflessioni che ci tiene a condividere coi suoi follower. Di sicuro, Michele Dentice mette in mostra gli addominali “bollenti” su Instagram. Ma esprime anche dei pensieri sulla rabbia e su come controllarla.

Michele Dentice mette in mostra gli addominali

“Ti è mai capitato di arrabbiarti così tanto da perdere il controllo sulle tue emozioni, parole e azioni? Chiunque ha provato rabbia almeno una volta nella vita. È normale. Il problema invece è che per molte persone questo stato emotivo è quello predominante, anche se non se ne accorgono. Questo sentimento porta con sé numerose conseguenze negative come stress, ansia, scompensi alimentari e patologie fisiche”.

“Molte volte infatti la rabbia non si manifesta verso l’esterno, ma viene accumulata internamente. Questo, come puoi immaginare, è estremamente dannoso per la tua salute. Io combatto da sempre con questa sensazione, cerco di migliorare ogni giorno e ho capito che più fai meno spieghi e litighi più eviti la rabbia. Il trucco sta nel farsi scivolare tutto, non predominare in una conversazione o telefonata o al lavoro o addirittura in famiglia…”

Cavaliere si mette in mostra fuori Uomini e Donne

In effetti, Michele Dentice è in grado di mantenere parecchio sangue freddo nello studio di Uomini e Donne. E ciò è dimostrato dal fatto che il nuovo cavaliere si sta barcamenando nella conoscenza tra due donne molto diverse e molto forti. Si tratta di Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli, determinate e passionali, ciascuna a suo modo.

Sono ormai diverse settimane che Michele Dentice sta portando avanti la conoscenza con entrambe e, nonostante si dica più attratto da Roberta, ancora non sembra disposto a rinunciare a Carlotta. Come andrà a finire per il nuovo cavaliere campano a Uomini e Donne? Michele riuscirà davvero a tenere a bada la rabbia crescente da parte di Roberta e Carlotta?