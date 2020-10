Napoli-Az Alkmaar rinviata? Il protocollo UEFA parla chiaro, il match di Europa League in programma domani sera si giocherà. Nessun rinvio o 3-0 a tavolino a favore del Napoli nonostante il gran numero di contagiati presente nella rosa del club olandese.

Il regolamento UEFA, infatti parla chiaro, l’Az ha la possibilità (considerando che la lista B si può aggiornare con i nati dal 2000 in poi fino alla vigilia dei match) di contare su almeno 17 giocatori, portiere compreso, per cui non ci sono ragioni per rinviare il match.

Questa la posizione ribadita da Armand Duka, membro del Comitato Esecutivo Uefa in un’intervista rilasciata al Mattino di Napoli: “Non ci sono pericoli – ha dichiarato – abbiamo un protocollo chiaro accettato da tutte le Federazioni. Siamo in costante contatto con il club olandese, la Uefa non prende in considerazione il rinvio”.

In realtà potrebbero intervenire le autorità sanitarie locali e cambiare la certe in tavola. L’Az, come detto, partirà stamani per Napoli, resta da vedere se e come interverrà l’Asl napoletana: nel caso di divieto anche la Uefa non potrebbe opporsi al provvedimento e il match a questo punto verrebbe posticipato, con non pochi problemi in un calendario già decisamente affollato. Ma al momento, come detto, la partita resta regolarmente in programma. Il club olandese, infatti, è partito questa mattina da Amsterdam con 19 giocatori disponibili per scendere in campo nella primagiornata dei gironi di Europa League.