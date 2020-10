Oroscopo Branko- domani giovedì 22 ottobre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani giovedì 22 ottobre 2020. I primi giorni della settimana sono volati ed eccoci arrivati a giovedì! Come proseguirà la settimana dei segni zodiacali? Per scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani giovedì 22 ottobre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà curare la forma fisica, il Toro potrebbe fare una bella mossa. I Gemelli avranno a che fare con una questione legata a un conto in comune, mentre qualche Cancro dovrà consultare un avvocato.

Previsioni Branko domani giovedì 22 ottobre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone potrebbe avere un colloquio di lavoro, la Vergine vorrà dedicarsi all’arte e alla creatività. La Bilancia avrà dei contrasti in famiglia, mentre lo Scorpione potrebbe imbattersi in un nuovo incontro.

Oroscopo domani giovedì 22 ottobre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il Sagittario sarà impegnato in una trattativa immobiliare, il Capricorno si sentirà molto affaticato. Sogni ispirati per l’Acquario, mentre i Pesci potranno vivere un incontro sensuale.

