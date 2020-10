Oroscopo di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi mercoledì 21 ottobre 2020. Siamo arrivati già a metà settimana: quali novità riserverà questo mercoledì ai segni dello zodiaco? Il Leone e lo Scorpione non dovranno fare azzardi, mentre il Toro e il Capricorno potranno puntare in alto. L’Ariete e la Bilancia dovranno prendersi cura del proprio corpo, chiarimenti in vista per l’Acquaro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi mercoledì 21 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi dovrai tenere a bada il nervosismo che sentirai, altrimenti rischierai di discutere animatamente con qualcuno. Presta più attenzione alla forma fisica! Leone: anche se non ti mancherà l’energia, le stelle ti daranno manforte, non dovresti azzardare decisioni troppo rischiose o ambiziose. Sarà bene rimanere con i piedi piantati a terra. Sagittario: sarai grintoso e motivato come non mai, ma qualche spesa pazza fatta negli ultimi giorni potrebbe provocarti dei rimorsi o un po’ di preoccupazione. Potrà a diventare più oculato nella gestione dei soldi.

Oroscopo di oggi mercoledì 21 ottobre 2020: segni di terra

Toro: la Luna in ottimo aspetto ti regalerà una bella razione di vitalità. Questa giornata preannuncia successo per chi vorrà mettersi in gioco! Vergine: finalmente riacquisterai forza e motivazione. C’è chi troverà le soluzioni a dei problemi che si porta dietro da tempo. Capricorno: la Luna farà il suo ingresso nel tuo segno e ti porterà energia, volontà e fortuna. Non approfittarne, sarebbe un peccato!

Oroscopo di oggi mercoledì 21 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di mercoledì recupererai più forza rispetto ai giorni passati, ma ti converrà rinviare gli impegni più faticosi e le discussioni al weekend, quando sarai molto più energico. Bilancia: si prospetta una giornata piuttosto pesante. Evita i contrasti e cerca di curare maggiormente la forma fisica. Acquario: potresti percepire una certa tensione nell’aria. Se così fosse, dovresti provare a parlare con il partner a cuore aperto e capire cosa lo disturba.

Oroscopo di oggi mercoledì 21 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: come indica l’oroscopo di mercoledì sarai parecchio giù di corda, a tal punto da volerti allontanare da tutto e tutti. Sforzati di contrastare questa emozione! Scorpione: ti sentirai pieno di vitalità, intraprendenza e tempestività nel reagire alle circostanze, anche le più insolite. Non dovresti, però, prendere decisioni rischiose! Pesci:recupererai un po’ di energia e di serenità in amore. Chi sta portando avanti due storie parallele, dovrà fare una scelta definitiva.