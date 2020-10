Ricetta funghi pleurotus grigliati: ingredienti, preparazione e consigli

L’autunno porta con sé il sapore inconfondibile dei funghi, per tutti gli amanti del genere oggi proponiamo una ricetta a base di funghi pleurotus chiamati comunemente orecchioni o funghi ostrica. I pleurotus sono funghi dalla carne soda e bianca e dal sapore dolce che si riconoscono per la loro forma. Per gustare al meglio questi funghi vi proponiamo una ricetta facile e veloce: pleurotus griglia grigliati.

Funghi pleurotus grigliati – Ingredienti

Funghi orecchioni o ostrica (Pleurotus) 600 g

Olio extravergine d’oliva 60 ml

Aceto di mele 1 cucchiaino

Menta 6 foglie

Succo di limone 10 ml

Scorza di limone 1 cucchiaino

Sale fino q.b.

Per guarnire:

Limoni fettine sottili q.b.

Songino q.b.

Funghi pleurotus grigliati – Preparazione

Per realizzare i pleurotus grigliati iniziate dalla pulizia dei funghi: con un panno da cucina pulite la superficie dei cappelli e il gambo per eliminare il terriccio, poi con un coltellino separare i gambi dal cespo e se necessario ripassate il panno sui cappelli e sulle lamelle interne per eliminare eventuali tracce di terra. Tenete da parte i singoli cappelli interi per la cottura.

Ora preparate l’emulsione per insaporire i pleurotus grigliati: tritate sottilmente le foglioline di menta, poi versate in una ciotola l’olio di oliva, il succo di limone, un pizzico di sale, un cucchiaino di aceto di mele e un cucchiaino di scorza di limone, unite per ultime le foglioline di menta tritate.

Mescolate con una frusta per amalgamale l’emulsione e tenete da parte. Dedicatevi ora alla cottura alla griglia dei funghi pleurotus: ponete sul fuoco una griglia di ghisa e fatela scaldare, quando sarà ben calda distribuite sulla piastra i funghi, fateli cuocere qualche minuto circa da entrambi i lati fino a quando non risulteranno ben cotti.

A cottura ultimata togliete dal fuoco i funghi aiutandovi con una pinza da cucina e poneteli su un piatto da portata. Insaporite i pleurotus con l’emulsione di olio e limone precedentemente preparata e servite subito in tavola i vostri pleurotus alla griglia ben caldi guarnendo il piatto a piacere con dell’insalata songino e delle fettine di limone.

Funghi pleurotus grigliati – Consigli utili

Si consiglia di consumare subito i pleurotus, se dovessero avanzare potete conservarli in un contenitore ermetico, in frigorifero, per 2-3 giorni al massimo. In questo caso noi abbiamo scelto di usare la menta, ma se non vi piace potete sostituirla con del prezzemolo tritato.