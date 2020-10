La coppia formata da Sofia e Amedeo ha avuto una esperienza all’interno di Temptation Island molto breve visto che, all’interno del villaggio dei fidanzati, lo stesso Amedeo ha confessato un importante tradimento. Il fidanzato di Sofia infatti, ha spiegato agli altri fidanzati del villaggio di aver tradito la sua compagna durante la sua lunga storia d’amore.

Un’affermazione che ha lasciato Sofia sconvolta che a sua volta ha confessato di sapere di questo tradimento grazie a una lettera trovata all’interno di un cassetto a casa. Nonostante questa mancanza di rispetto nei suoi confronti, la fidanzata di Amedeo ha comunque deciso di sotterrare il tutto continuando con la loro storia d’amore. Temptation Island però, sembra aver smosso gli animi della coppia che dopo circa cinque giorni si è ritrovata davanti al falò di confronto anticipato.

Sofia allontana Amedeo

Il loro falò di confronto anticipato dopo circa cinque giorni dall’inizio del programma ha visto Amedeo sempre più confuso e chiamato a discutere da parte di Sofia. La fidanzata infatti, ha deciso di avere un confronto con lui fin dall’inizio confessandogli la sua voglia di uscire con lui nonostante Amedeo fosse pieno di dubbi nei suoi sentimenti, decidendo così di provare ad uscire insieme dal programma.

Un mese dopo l’esperienza a Temptation Island la coppia però, non è riuscita a rimanere unita e Sofia ha deciso così di prendersi del tempo. La fidanzata di Amedeo infatti, ha voluto sottolineare la sua voglia di amare ma di non poter tirare avanti una storia d’amore che non funziona ormai da diverso tempo. Nonostante la coppia sia uscita insieme, tra di loro le cose non sono andate come entrambi speravano decidendo così di prendersi del tempo per loro stessi.

La coppia dopo un mese da Temptation Island

Sofia davanti ad Alessia Marcuzzi ha così spiegato di non riuscire ad amare per due prendendosi così il suo tempo lontano da Amedeo e scegliendo di prendersi cura di sé stessa cercando di riflettere su cosa realmente vuole in questo momento.

A differenza su Amedeo invece, ha spiegato alla conduttrice quanto sia innamorato di Sofia. Il fidanzato infatti sta cercando di far di tutto per riconquistare la sua fidanzata. La sua voglia è quella che con il tempo di dimostrarle nel corso dei prossimi mesi quanto lui sia innamorato ancora di lei.