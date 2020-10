Tina Cipollari sbeffeggia Gemma Galgani: “Sei carente di tante cose…”

Tina Cipollari non riesce più a trattenersi e anche durante la puntata di oggi si lascia andare ad alcuni commenti e sbeffeggia Gemma Galgani senza nessuna pietà. L’opinionista di Uomini e Donne torna così ancora una volta a creare un vero e proprio casino all’interno dello studio dovuto alle tantissime situazioni che la dama crea all’interno delle sue conoscenze.

A tener banco durante la puntata di oggi è stata infatti la dama e Tina che, riprendendo i loro classici litigi sono arrivate al punto tale di non rispettare la distanza di sicurezza. Maria De Filippi nonostante i lunghi rimproveri si è trovata davanti a due donne completamente ingestibili. Cosa è realmente successo?

Tina Cipollari sbeffeggia Gemma Galgani

L’opinionista di Uomini e Donne non riesce più a contenersi per quanto riguarda il percorso nel programma id Gemma Galgani. La dama durante la puntata di oggi ha dichiarato di essersi scambiata un bacio al limite della censura da parte di Biagio, scatenando così Tina Cipollari. L’opinionista infatti, non è riuscita a contenersi sottolineando quanto ancora una volta la dama puntasse solo a un approccio fisico e per niente duraturo come invece vuole far credere.

La battuta che però è diventata protagonista assoluta della puntata, è stata quella lanciata da parte di Tina Cipollari nei confronti della dama. Per Gemma è così arrivato un nuovo cavaliere che, si è dimostrato fin da subito molto interessato a lei e pronto a rispondere a qualsiasi battuta in modo ironico. Continuando le loro discussioni infinite dai toni molto alti Tina Cipollari sbeffeggia in modo inaspettato ancora una volta Gemma Galgani che si ritrova a dover rispondere per le rime. Qual è stata la sua affermazione?

Opinionista e la battuta sulla banana

Tina Cipollari alla battuta sul motivo per il quale sia scappata dietro le finte, riferendosi alla sua merenda ha così risposto senza troppi giri di parole: “Ho una bella banana da mangiare, la vuoi? Te la do volentieri”. La dama ha così voluto ironizzare spiegando di essere carente di potassio presente nelle banane, servendo così una battuta a Tina sul piatto d’argento.

L’opinionista ha così sferrato la sua frase commentando il tutto con: “Tu sei carente di tante cose… proprio di “assio” finisce così la parola, detto alla veneta, sei carente di…”.