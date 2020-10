Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più importanti di questo Grande Fratello Vip, questo perché con il suo carattere provocatore e molto schietto ha più e più volte smascherato alcuni comportamenti sospetti.

Anche dal pubblico sta ricevendo un feeback davvero positivo, in quanto hanno capito che è lui a dare una smossa dentro la Casa per rendere il gioco un po’ più elettrizzante. Lontano dal termine “comodino” grazie al suo modo di esporsi sempre e prendere posizione, vediamo cosa ne pensano alcuni vipponi di lui.

Tommaso Zorzi amato e odiato

È ovvio che un personaggio del genere può essere a volte scomodo, ma forse è proprio questo il suo punto forte. Non ha paura di niente di nessuno e dice la verità in modo molto chiaro a prescindere da tutti e dal contesto. Insomma, Tommaso Zorzi è un personaggio odiato o amato, non ci sono vie di mezzo. Ma dobbiamo anche ammettere di aver provato noi tutti della tenerezza nei confronti suoi quando ha mostrato anche il suo lato più fragile, dovuto dalla assenza del padre.

Un amico particolare, con qualche problema a dimostrare cosa prova, si trova sempre a fianco alle sue ormai compagne di avventura per eccellenza come la Orlando e Maria Teresa Ruta. Ad Alfonso Signorini, in una diretta, ha proposto in modo scherzoso una richiesta che è stata presa in considerazione. Visto che una love story c’è dentro la casa e anche a lui non dispiacerebbe incontrare qualcuno del suo orientamento. Questa richiesta verrà presto esaudita, chissà chi sarà il vippone per lui. Ma prima di scoprire questo, leggiamo insieme cosa pensano alcuni personaggi dello spettacolo di Tommaso.

Il mondo dello spettacolo si divide fuori dal GF

Nel settimanale Chi sono state fatte alcune domande molto precise riguardo Zorzi a due persone molto importanti in questo campo: Cristiano Malgioglio e Alessandro Cecchi Paone. Ecco l’opinione del primo:” Zorzi? Per essere il mio erede penso che debba mangiare tante di quelle lenticchie… Ma glielo sconsiglio, diventerebbe obeso. Certo, è l’unico che riesce a movimentare i personaggi dentro questo reality, peccato, però, che superi spesso il limite, cosa che io non faccio mai. Poi, per carità, lui la maniera e la materia ce l’avrebbe pure.”

Mentre l’opinione di Alessandro Cecchi Paone è completamente diversa:” Zorzi, ah se mi piace. Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse: ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho anche dato qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi. In quel momento aveva una sorta di delirio, non di onnipotenza, ma di onnipresenza. E io da un lato gli facevo capire che mi piaceva, dall’altro che mi interessava aiutare un ragazzo il cui limite è non avere il senso del limite. Al GfVip mi pare più misurato, come se avesse trovato un buon consigliere”.