Valeria Liberati labbra rifatte

Valeria Liberati durante la giornata di ieri ha deciso di sottoporti al filler mostrando così le sue labbra rifatte e spaventato la sua famiglia ma soprattutto sua figlia. Il risultato dopo poche ore infatti, sembra non aver dato l’effetto sperato e la ex partecipante di Temptation Island corre ai ripari spiegando quello che è accaduto.

La giornata di ieri per Valeria è stata così molto significativa, scegliendo di dare un volto nuovo alle sue labbra che voleva leggermente più carnose e belle da guardare. Qualcosa però, sembra non essere andato secondo l’idea di Liberati che, si è ritrovata due labbra un po’ troppo esagerate. Osa è realmente accaduta alla ex partecipante di Temptation Island?

Valeria Liberati e le sue labbra rifatte

La fidanzata di Caivy durante questi ultimi giorni ha spiegato di aver alcuni problemi con lui ha causa di incomprensioni che, la stanno portando a rivedere tutta la sua vita. Questo però, non le ha impedito proprio insieme a Ciavy di prendersi cura di sé stessa andando a dare un volto nuovo alle sue labbra che, voleva leggermente più carnose.

Valeria Liberati ha così deciso di ricorrere al classico filler alle labbra, mostrandosi però totalmente diversa da quello che lei stessa sperava di vedere. Il risultato infatti all’interno delle storie Instagram è tato quello di labbra molto gonfie tanto che, la stessa Valeria è dovuta intervenire per chiarire dei punti fondamentali ai propri fan.

Ex di Temptation Island cede alla chirurgia plastica

Una volta tornata a casa Valeria ha dovuto fare i conti con i commenti negativi di suo padre ma soprattutto di sua figlia che, hanno sottolineato quanto il risultato sia esagerato e poco portabile sul suo viso. Le labbra infatti, si sono mostrate molto grandi ma soprattutto gonfie anche dopo una notte di sonno e questo, ha spinto Valeria ha voler dire la sua e a spiegare una volta per tutte quello che le stava succedendo.

Valeria Liberati spiega che le sue labbra rifatte non rimarranno così grandi ma dovrà aspettare che si sgonfino e che passino dei giorni per vedere il risultato finale che sarà molto naturale. La fidanzata di Ciavy ha così spiegato la naturalità del gonfiore e che sarà solamente questione di giorni per vedere come davvero il filler ha modificato le sue labbra.