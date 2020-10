Antonella Elia e Yvonne Sciò – La reunion delle ex di Non è la Rai

Antonella Elia e Yvonne Sciò hanno fatto la storia di Non è la Rai. Il fortunato programma di Gianni Boncompagni ha sfornato diversi volti noti del piccolo schermo, prima fra tutti Ambra Angiolini. A 20 anni di distanza dall’ultimo incontro, Antonella e Yvonne sono riuscite a rivedersi grazie all’aiuto di Gianluca Meola.

L’ufficio stampa delle due showgirl infatti ha organizzato l’incontro più atteso del momento. Scopriamo tutto grazie ai social, dove possiamo assistere in via diretta a tutto ciò che è accaduto nel pomeriggio.

Antonella Elia e Yvonne Sciò si rivedono dopo 20 anni

Antonella Elia è riuscita a farsi notare anche grazie al debutto a Non è la Rai. Dopo essersi messa in luce nello show di Boncompagni, è riuscita a farsi notare anche al GF Vip. Prima come concorrente e poi come opinionista del reality. Armate di mascherina e senza la possibilità di abbracciarsi: Antonella e Yvonne sono riuscite solo a guardarsi negli occhi. Le due showgirl hanno avuto modo di incontrarsi per strada, ma a causa delle misure sanitarie è stato impossibile per entrambe riuscire ad avere un contatto fisico. Nella clip pubblicata nelle Stories di entrambe, possiamo vedere come la Sciò si sia dimenticata per un attimo dei divieti. Tanta era la voglia di abbracciare l’amica di un tempo che ha cercato di buttarle le braccia al collo.

Poi si è fermata grazie alla pronta reazione di Antonella, che l’ha subito bloccata. Le due poi si sono fermate a parlare davanti al portone. Nei giorni scorsi, Antonella Elia ha avuto modo di raccontarsi al settimanale Astra. Dato che il suo segno è Scorpione, la showgirl è riuscita a raccontare qualcosa di più sull’astrologia e sul suo rapporto con l’oroscopo. “La prima cosa che leggo è l’amore, la seconda il lavoro”, ha raccontato, “della salute mi preoccupo dopo. Sono un’ottimista o forse fatalista, non so. Anzi vivo con la sensazione che tanto, prima o dopo ce ne andiamo tutti”.