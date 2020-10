Armando Incarnato croce insopportabile | Cavaliere condannato a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato è sempre stato al centro dell’attenzione. Il cavaliere campano si sta facendo notare, non solo perché è tra i più desiderati del parterre maschile. Ma anche perché, nonostante trono over e trono classico siano ormai uniti in un’unica puntata dall’inizio della stagione, Armando è completamente a suo agio. Tuttavia, Armando Incarnato si è lamentato più volte, dentro e fuori Uomini e Donne, di portare una “croce insopportabile” che, spesso, lo fa apparire diverso da come è in realtà.

Insomma, il cavaliere campano, all’apparenza duro e arrogante, è, in realtà, generoso e comprensivo e, quindi, sempre più spesso vittima delle apparenze. Nello studio di Uomini e Donne, in molti si scagliano spesso contro Armando Incarnato, accusandolo di voler stare sempre al centro dell’attenzione. In effetti, il cavaliere è spigliato e brillante e spesso dice la sua nello studio di Uomini e Donne.

Armando Incarnato sopporta una croce

Ciò non toglie che Armando Incarnato si lamenta spesso di portare una croce insopportabile, dentro e fuori Uomini e Donne. Ultimamente il cavaliere campano si è sfogato anche coi suoi follower su Instagram. “A ognuno di noi ha dato la croce dal peso tale da poter sopportare, non pensare che quella degli altri sia più leggera della tua tanto da poterli giudicare e condannare”. Con queste parole forti, Armando ha cercato di farsi forza da solo, non dimenticando che ciascuno porta la propria “croce”.

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha fatto molti complimenti a una nuova giovanissima dama, arrivata per corteggiare Nicola Vivarelli: Angelica. Maria De Filippi ha chiesto ad Armando se fosse intenzionato a chiedere il numero di Angelica, ma il cavaliere ha fatto una rivelazione inaspettata.

Gesto sorprendente a Uomini e Donne

Armando Incarnato, infatti, ha ammesso di trovare Angelica bellissima. Tuttavia, ballando con lei, si è sentito più come un amico o un fratello maggiore, piuttosto che come un potenziale futuro fidanzato. Il cavaliere campano ha detto di non temere la differenza d’età, tuttavia, forse, in questo caso, sarebbe esagerata. Alla fine, Armando si è complimentato con Nicola Vivarelli, dicendo che sarà molto fortunato a conoscere una ragazza bella e intelligente come Angelica.

Con queste parole, Armando Incarnato ha stupito tutti nello studio di Uomini e Donne. Ciò, poiché in molti già lo avevano accusato di essersi lanciato su una preda fin troppo facile per lui, come Angelica.