Benji sempre più innamorato di Bella Thorne sembra ormai pronto al matrimonio e lo lascia intendere nelle parole che in questi ultimi giorni ha rilasciato nei suoi confronti. La coppia dopo alcuni alti e bassi si è dimostrata ancora più unita e pronta a continuare la loro storia d’amore nel modo migliore accettando così i pregi e i difetti l’uno dell’altro.

Il cantante ora che ha realizzato tutti i suoi sogni si sta dedicando ancora una volta alla musica e alla scrittura di nuovi pezzi. Il tutto però, senza dimenticare affatto la sua fidanzata e dedicandole parole d’amore molto importanti che lascerebbero presagire un futuro matrimonio insieme. Di cosa stiamo parlando e quali sono le sue parole?

Benji pronto al matrimonio con Bella

Il lungo periodo dedicato ai nuovi progetti lavorativi sembra non aver tolto nessun momento a Benji che si è dedicato anche a passare ogni momento possibile con la sua compagna Bella Thorne. La coppia ormai fidanzata da diverso tempo sembra pensare sempre più costantemente al matrimonio. Il cantante infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni che farebbero pensare alla grande voglia di fare un passo in più rispetto alla loro relazione.

Benji ha così affermato diversi giorni fa: “I romanzi e la televisione crescendo ci hanno venduto traguardi irraggiungibili come l’anima gemella, la metà perfetta che ci completa. Molto spesso ci chiediamo: che senso ha lottare per qualcuno che non rispecchia i nostri canoni di perfezione? Eppure, da quel poco che sono riuscito a imparare così giovane, il mondo non ci da quello che vogliamo ma quello che ci serve per crescere. La voce del verbo “amare” è un’azione che va compiuta ogni giorno, una scelta che si fa volontariamente e che comporta sacrifici e sofferenza, non solo e unicamente felicità come nelle favole”.

La coppia pronta al grande passo?

Il cantante con le sue parole sembra aver fatto intendere la sua voglia di portare all’altare la sua compagna: “Si, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta. Io? Bhe, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure, ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano nella mano”.

Potremmo quindi aspettarci una proposta di matrimonio nei confronti di Bella Thorne da parte di Benji dopo le sue romantiche dichiarazioni?