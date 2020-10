Bufera sul CT della Nazionale Roberto Mancini: pubblicata una vignetta “negazionista”

Nuove polemiche all’indirizzo del Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio Roberto Mancini riguardo alla situazione Covid stanno riempiendo i social media in questi minuti: l’ex attaccante della Sampdoria infatti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, nelle storie una piccola vignetta che è definibile negazionista, che in un certo modo minimizza sul contagio: un uomo è ritratto in un ospedale, l’infermiera gli chiede come ha preso il virus e la risposta è “ho guardato troppi TG”.

Il post non è stato gradito da gran parte della popolazione del web che in alcuni casi ha rivolto insulti al commissario tecnico, accusandolo di qualunquismo e negazionismo, sopratutto visto il rapido incremento di contagi che sta colpendo il nostro paese in queste ultime settimane.

Già tempo addietro Mancini aveva avuto qualche screzio le autorità competenti, chiedendo una maggiore affuluenza negli stadi, in maniera analoga a quanto accaduto negli altri paesi europei: la posizione era stat criticata da Walter Ricciardi, consigliere per il ministro della Salute Roberto Speranza.