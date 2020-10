Classifica e oroscopo venerdì 23 ottobre 2020: il Leone è una bomba a orologeria, Il Capricorno esplora nuovi territori

Ecco l’oroscopo di venerdì 23 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana prosegue lentamente e ci porta a venerdì. Quali sorprese riserverà questa giornata ai segni zodiacali? L’Ariete ritroverà più energia, mentre per il Toro e la Bilancia sarà una giornata altalenante. Ancora stelle generose per il Capricorno e la Vergine. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì finalmente ti sveglierai più energico e vigoroso! Certo, dovrai armarti di pazienza, rimboccarti le maniche e lavorare sodo per ruperare tutte le difficoltà nate in passato, ma a poco a poco stai uscendo da questo periodo buio.

Toro

Quattro stelle. La tua giornata inizierà in maniera pimpante, ma con il passare delle ore tenderà a guastarsi. in serata potrebbero nascere dei momenti di tensione oppure salirà un po’ di stanche. Riuscira comunquea a svolgere i tuoi compiti con efficacia.

Gemelli

Quattro stelle. Sarà una giornata di importante recupero. Ritroverai una buona vitalità e risucirai a districarti tra mille insidie. Anche in amore e nei rapporti sociali riconquisterai l’armonia persa nei giorni scorsi.

Cancro

Due stelle. Ti sentirai profondamente stanco e agitato. S’intravede uno spiraglio di luce, ma per il momento dovrai faticare ancora molto, prima di risolvere tutti i problemi accumulati nel tempo. Tieni duro!

Leone

Due stelle. Come anticipa l’oroscopo di venerdì avrai bisogno di molta pazienza e self control, altrimenti finirai con il litigare in modo acceso con chiunque ti capiti a tiro. Cerca di usare estrema cautela.

Vergine

Cinque stelle. Avrai una nuova giornata molto promettente. Chi non ha ricevuto ancora conferme o novità sul lavoro, le riceverà molto presto. I single dovranno mettersi in gioco e sfruttare gli ultimi giorni in cui Venere sarà nel segno.

Bilancia

Tre stelle. Se al mattino sarai piuttosto sotto stress, al pomeriggio, e soprattutto in serata,l’umore migliorerà di gran lunga. Ritroverai la voglia di recuperare un rapporto, di fare nuovi progetti, di organizzare qualcosa di divertente per il weekend. In poche parole, tornerà la voglia di mettersi in gioco!

Scorpione

Quattro stelle. Sentirai un bisogno crescente di recuperare la tranquillità. Non sei più disposto ad arrabbiarti per ogni cosa, a reagire con rabbia o irruenza di fornte ai problemi o alle provocazioni. Hai capito che con la calma si ottiene di più!

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì si preannuncia una giornata interessante. Potrebbero arrivare risposte importanti o buone notizie, in ogni caso vedrai il uto futuro con occhi nuovi! Potrai perfino avviare dei progetti ambiziosi invista del prossimo anno. In amore sarà necessario schiarirsi le idee.

Capricorno

Cinque stelle. Il periodo è molto fortunato. L’unico cruccio potrebbe essere rappresentato dai tuoi timori, da un certo disagio nel percorrere una strada nuova e insolita. Le tue stelle, eprò, ti invita a tranquillizzarti e ad avere fiducia!

Acquario

Tre stelle. La Luna approderà nel tuo segno, portandoti energia e voglia di metterti in gioco, vivendo nuove esperienze. Non devi essere impaziente, se non vedi ancora tutti i cambiamenti cha hai in testa da tempo. Nei prossimi mesi succederanno molte cose…

Pesci

Due stelle. Stai recuperando piano piano, ma ci vorrà molto impegno da parte tua. Dovrai evitare di cadere nelle provocazioni, ma provare a ignorare tutto ciò che ti ferisce o ti agita. In amore sarà necessario chiairire le questioni rimaste in sospeso.