Covid, Speranza annuncia tamponi rapidi in farmacia e tramite medici di famiglia

Nel giorno del nuovo record di nuovi contagi nel nostro paese (oltre 16mila), alle contromisure adottate dalle regioni più colpite (come Lombardia e Campania) per arginare i contagi sempre più frequenti, si aggiungono quelle per rendere più agevole l’utilizzo di tamponi per segnalare la positività al Covid, visto che le strutture adibite per il loro utilizzo sono sovraffollate.

Tamponi in farmacia

Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha comunicato in giornata: “In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia” e ha appoggiato la richiesta delle Regioni che hanno chiesto una semplificazione dei test, rendendo possibile così accedere ai tamponi anche attraverso i medici di base, che sono stati già “allertati” e

dalla prossima settimana infatti sarà ratificata la normativa per permettere a questi ultimi di effettuarli alleggerendo il carico degli ospedali.

Potenziamento reti sanitarie

Durante l’ultima riunione con le regioni, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha reso noto di aver potenziato l’attività di tracciamento, con un’ordinanza della Protezione Civile, che consiste nella creazione di un gruppo di volontari che verranno selezionati verranno individuati con un bando della Protezione civile, come 1.500 saranno destinati ad effettuare tamponi, test e tracciamento mentre altri 500 lavoreranno sulla richiesta di informazioi e sulle procedure da seguire, come annunciato da Boccia: “Con un’ordinanza di protezione civile creiamo un contingente per potenziare le reti sanitarie interne alle Asl e rafforzare le operazioni di tracciamento”.