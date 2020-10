Davide Basolo si mostra profondamente cambiato dopo l’esperienza a Uomini e Donne e dopo tutto quello che sta succedendo nel mondo a causa del Covid-19. L’ex corteggiatore sceso durante la quarantena grazie al nuovo format creato da Maria De Filippi, si è fatto apprezzare e conoscere nonostante avesse in volto una maschera. L’Alchimista, così si è voluto chiamare, durante la giornata di ieri ha festeggiato il suo compleanno tra pensieri e resoconti degli ultimi mesi.

Proprio così, Davide Basolo di è mostrato profondamente cambiato arrivando al punto di caricare una sua foto spiegando quello che realmente sente e prova in questo momento. Uno sfogo che ha visto la presenta di tantissimi follower e fan che da quanto lo hanno conosciuto continuano costantemente a nutrire un forte affetto nei suoi confronti. Quali sono state le sue affermazioni?

Davide Basolo profondamente cambiato

L’ex corteggiatore di Giovanna Abate durante la giornata di ieri, ha approfittato del suo compleanno per fare un lungo resoconto di quella che è stata la sua vita in questi ultimi mesi. Non è la prima volta che Davide decide di riflettere su quello che gli succede attorno condividendo il tutto con i suoi fan su Instagram. Proprio per questo, da quanto si è rivelato la non scelta a Uomini e Donne, moltissime fan hanno mostrato una grandissima stima nei suoi confronti.

Durante la giornata di ieri, Davide ha così voluto sfogarsi affermando: “Oggi è il mio compleanno, e sinceramente non è il mio giorno preferito da troppo tempo. Questa foto mi rappresenta molto, perché da la possibilità a chi la guarda di fermarsi ad osservare i lineamenti della maschera, oppure scegliere di penetrare attraverso le fessure che liberano gli occhi. Un anno fa tante cose erano diverse, altrettante tremendamente uguali; tante cose mi hanno cambiato la vita, il cuore e la mente; tante altre sono rimaste lì, come dolorose cicatrici mai guarite del tutto”.

Ex corteggiatore svela l’esperienza che l’ha segnato

Davide Basolo ha spiegato: “È stato un anno complicato, per me come per tutti, un anno caratterizzato soprattutto da un virus invisibile che ha stravolto il modo di vivere di ognuno di noi. Ho fatto un’esperienza unica che mi ha permesso di nuotare dentro di me, arrivando in profondità ancora inesplorate; un’esperienza che mi ha segnato e probabilmente fatto maturare sotto tanti punti di vista. Instagram è senza alcun dubbio il social che utilizzo di più e non ho mai smesso di essere me stesso, non ho mai smesso di mostrare e condividere ciò che mi andava di mostrare e condividere, senza filtri”.

L’ex corteggiatore dopo il lungo sfogo ha così terminato affermando: “Tuttavia credo di essere molto altro, ma è giusto che questo “molto altro” rimanga nascosto dietro ad una delle tante maschere che, come tutti, indosso (e indossiamo) ogni giorno in questo mondo sconclusionato. Una maschera come questa, che nonostante tutto racchiude quello che sono e come voglio comunicarlo, senza svelarlo davvero. Perché è più facile giudicare che capire, è più facile trarre conclusioni piuttosto che sviscerare le cause. L’unico augurio che voglio farmi è quello di essere sereno, di trovare davvero la serenità; non una villa al mare o miliardi in banca, solo la serenità. Grazie a tutti! Un abbraccio grande!”.