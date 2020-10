Doc nelle tue mani, settima puntata – Anticipazioni 29 ottobre

Doc nelle tue mani ritorna con la settima puntata il 29 ottobre 2020, come sempre su Rai 1. La fiction italiana con Luca Argentero trasmetteàr l’episodio 13, dal titolo Egoismi. Questa volta potremo conoscere da vicino la sorella maggiore di Elisa, mentre Andrea continua la sua lotta per recuperare la memoria.

Le anticipazioni di Doc nelle tue mani ci rivelano che Agnese inizierà a dare i primi segnali di gelosia nei confronti dell’ex marito. Sarà la volta buona perchè capisca di non aver mai messo da parte il loro sentimento? Scopriamo la trama e gli altri dettagli.

Dove siamo rimasti

Nella sesta puntata di Doc nelle tue mani, Andrea cerca di ricostruire ciò che è accaduto prima di quel terribile sparo. Il medico non ha più alcun ricordo, ma è sempre più determinato a scoprire la verità. Ancora una volta il caso di un paziente gli permetterà di capire qualcosa di più del proprio passato. Ignora però che Marco sia responsabile del decesso di un particolare paziente. Anche Agnese del resto non dà segnali di voler essere collaborativa perchè Fanti possa scoprire la verità.

Doc nelle tue mani, settima puntata – Anticipazioni e trama

La sorella maggiore di Elisa arriva in ospedale. Si tratta di un’attrice dal grande fascino e molto simpatica: riuscirà a mettere in difficoltà la specializzanda, ancora una volta. Fra le due infatti c’è un legame intenso ma anche una forte rivalità. Ecco perchè l’arrivo della sorella renderà Elisa ancora più insopportabile del solito.

Le anticipazioni di Doc nelle tue mani ci parlano anche di Andrea. Il medico ha bisogno di scavare a fondo nel proprio passato e di recuperare tutti i ricordi perduti. Il suo rapporto con Giulia intanto non passa inosservato agli occhi di qualcuno. Si tratta ovviamente di Agnese, che non può fare a meno di provare una forte gelosia. Anzi non riuscirà nemmeno a nascondere i sentimenti che prova: Fanti deciderà di fare un’altra delle sue mosse per conquistarla?