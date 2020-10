Donne, ecco le più perseveranti dello zodiaco

Non è più così raro incontrare e conoscere donne che manifestano in modo spiccato il proprio spirito perseverante, non più legato alla caratterizzazione maschile ma sempre più neutro, visto che è oramai conclamato che le donne sono capaci di atti di perseveranza addirittura superiori a quelli degli uomini. Essendo fortemente legato al carattere, il segno solitamente ci può indicare quali sono le donne più inclini a perseguire un obiettivo fino in fondo.

Bilancia

Assolutamente definibile perseveranti per ragioni puramente pratiche e razionali, non risultando quindi molto evidenti nel farlo, anzi: queste donne hanno una considerazione mediamente alta delle persone che conoscono e sanno quindi che non è opportuno apparire troppo “ottusi” nel raggiungimento di un obiettivo seppur condivisibile.

Scorpione

C’è sempre una programmazione accurata, non particolarmente evidente ma costante ed efficace, dietro alle azioni di una donna nata sotto questo segno, notoriamente decisamente testarda nelle proprie motivazioni che tuttavia riesce sempre a giustificare con dovizia anche a chi non è concorde con le proprie idee. Sono probabilmente le più perseveranti e motivate nel senso più puro del termine.

Pesci

Uno dei segni più sensibili dello zodiaco in assoluto potrebbe stupire qualcuno, ritrovarlo in questa lista. Tuttavia sensibile non significa “arrendevole”, e le donne Pesci ne sono un chiaro esempio, dato che sa essere molto perseverante sfruttando proprio la sua grande emotività per auto motivarsi verso le proprie idee.

Toro

Il Toro, anche nella “versione” femminile rappresenta uno dei più “duri” e perseveranti dello zodiaco, e in molti casi diventa in vero e proprio segno distintivo delle esponenti di questo segno: fin dalla giovane età ha imparato a gestire con un certo successo un’anima così combattiva, che sembra prediligere obiettivi decisamente complessi che sembrano stimolarle oltremodo. Le nuove sfide non la spaventano e il suo fare così perseverante la vede raggiungere obiettivi con una certa frequenza.