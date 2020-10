Film Stasera in Tv – Tonya – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il filmProduzione statunitense del 2017 per la regia di Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson nei ruoli principali. Quest’ultima ha vinto per questa pellicola l’Oscar come Miglior Attrice non Protagonista.L’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding (Margot Robbie). Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale. Il film, acclamato dal pubblico e dalla critica ai Festival in cui è stato presentato, è il ritratto tragico e al tempo stesso ironico di una donna forte e di una società bisognosa di creare miti per poi distruggerli.