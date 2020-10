Film Stasera in Tv – Tutte contro lui The other woman – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Tutte contro lui The other woman. Produzione statunitense del 2014 per la regia di Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Don Johnson, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau, Deborah Twiss e Kate Uptorn nei ruoli principali. Segna il debutto come attrice della rapper Nicki Minaj.

Tutte contro lui The other woman– Trama

Bella, bionda e innamorata, Carly è un avvocato di successo che ama riamata Mark. Parchi, terrazze, ristoranti, salotti, non c’è un luogo di New York in cui Carly e Mark non si siano incontrati e consumati con gli occhi. Poi un giorno Marc annulla con una scusa la cena col padre di Carly e la ragazza scopre che il suo fidanzato è sposato con Kate, una casalinga semplice e credulona che vive solo per il marito. Abbattute dalla scoperta e dalle promesse tradite dall’uomo che diceva di amarle, le donne reagiscono confidandosi le rispettive pene e affogandole nell’alcol. Sorpreso con una terza donna, Carly, Kate e Amber, la nuova arrivata, decidono di vendicarsi, progettando un piano praticamente perfetto…

Tutte contro lui The other woman– Trailer Video

Tutte contro lui The other woman – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Other Woman

Genere: Commedia

Durata: 1h 55m

Anno: 2014

Paese: USA

Regia: Nick Cassavetes

Cast: Cameron Diaz, Don Johnson, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau, Deborah Twiss

Tutte contro lui The other woman– Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Nove (canale 9 del digitale terrestre, anche 509 in HD), alle ore 21.25 di oggi giovedì 22 ottobre 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Deal with it – Stai al gioco