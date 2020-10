Giulia Cavaglià si mostra nelle sue storie Instagram arrabbiata come una vera e propria iena e smaschera senza più nessun dubbio Francesco Sole e il suo comportamento. La ex tronista di Uomini e Donne dopo la fine della sua storia d’amore ha sempre cercato di tenere il perché della rottura privatamente fino alla giornata di oggi dove, sbotta senza nessun precedente.

La ex tronista di Uomini e Donne racconta così quello che realmente ha fatto Francesco Sole e le tantissime bugie che avrebbe detto e fatto nei suoi confronti. Poche ore fa Giulia Cavaglià ha deciso così di dire cosa realmente sta succedendo e smaschera senza nessuna pietà Francesco Sole e i suoi comportamenti. Quali sono le sue affermazioni?

Giulia Cavaglià smaschera Francesco Sole

La ex tronista di Uomini e Donne ha deciso finalmente di dire quello che realmente stava succedendo all’interno della sua ormai finita relazione con Francesco. I due si sono lasciati durante l’estate ma senza spiegare le reali motivazioni per questa loro scelta, cercando così di chiudere il loro capitolo il più velocemente possibile.

Giulia Cavaglia è così apparsa nelle sue storie Instagram molto nervosa e arrabbiata spiegando: “Sono indecisa se mettere da parte i miei principi pregressi e fare un putiferio o dare solo delle pillole. Avevo deciso che non avrei mai parlato prima perché sinceramente non mi andava di sputt***re così una persona, però oggettivamente mi sono veramente stufata perché, avete presente la goccia che fa traboccare il vaso, quella che dici “no adesso sei rovinato”, bene adesso mi sono rotta le scatole”. Cosa è realmente successo?

Ex tronista scopre comportamenti inaspettati

Nelle sue storie Instagram Giulia sgancia così una grandissima bomba nei confronti di Francesco Sole. Proprio per questo, la ex tronista spiega cosa ha scoperto in questi ultimi giorni: “Vi è mai capitato di avere un ex fidanzato con il quale avete condiviso un sacco di cose e dove avete lasciato i vostri abiti a casa. Nonostante questa persona si professi l’uomo che ama le donne e si permette di fare quello che soffre per questa relazione finita. Vergognati e ricordati che se parlo io sei rovinato”.

Giulia Cavaglià ha così mostrato uno scontrino che risale al 12 Ottobre nel quale una sua giacca sarebbe stata usata ma non da lei. Questo ha fatto supporre che Francesco Sole l’avesse data a qualche sua ragazza con cui si è frequentato senza però dire niente alla proprietaria della giacca. Proprio per questo, Giulia ha deciso di affermare ai suoi fan che Francesco Sole racconta tantissime cavolate cercando di passare per quello che in realtà non è.