Le donne più potenti dello zodiaco: scopri quali sono

Non chiamatele gentil donzelle: alcune rappresentanti del sesso femminile sono delle vere e proprie colonne, sagaci, intelligenti, pragmatiche e dotate di grande carisma. Un profilo sempre più evidente, parte di un processo che è iniziato con l’emancipazione femminile per arrivare ad una sempre più equa parità dei sessi, che si manifesta anche con questo tratto.

Solitamente le donne più potenti tendono a far parte di questi segni zodiacali:

Scorpione

Non dovrebbe stupire la presenza del segno dello Scorpione in questa lista, visto che sono globalmente considerate un profilo che è opportuno non contraddire a meno che non si abbiano validi motivi orgomentazioni sufficientemente forti. Odiano la manipolazione quindi ogni tentativo di aggirarle sarebbe un tentativo futile.

Cancro

Un profilo da sempre molto sensibile e anche piuttosto empatico, fa tesoro delle nuove esperienze e non è assolutamente una donna sedentaria, ma guidata dalle proprie emozioni che tuttavia riesce a governare con maestria. Una relazione con una donna Cancro può essere molto soddisfacente ma non aspettatevi di averla vinta con facilità.

Sagittario

Possono sembrare altezzose e un po’ arroganti ma il loro modo di porsi nei confronti delle altre persone è semplicemente il frutto di uno stile molto ricercato e mai banale: ha una ristrettissima lista di amici fidati che la comprende a fondo e riesce a tenere a bada un temperamento tranquillo ma sempre pronto a rispondere per le righe e non ama le critiche se non ben argomentate.

Leone

Egocentrica, solare, disponibile ma non prendetele per svampite: in mezzo a tante risate e un atteggiamento leggero e affabile si nasconde un profilo molto forte e determinato, che non ama le chiacchiere inutili e le perdite di tempo quando si affronta una situazione, qualunque essa sia. Meglio “addolcirla” con un atteggiamento schietto e trasparente altrimenti potrebbe avere reazioni non sempre tranquille.