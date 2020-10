Mercedesz Henger Vs la madre – “Mi diceva che ero cicciona”

Mercedesz Henger ritorna a parlare della madre Eva Henger. In passato la showgirl e la sua prima erede hanno avuto già numerosi battibecchi. Eva infatti aveva rivelato alcuni dettagli torbidi sul fidanzato di Mercedesz e quest’ultima aveva scelto di allontanarla per qualche tempo dalla propria vita.

A distanza di tempo, Mercedesz Henger ha sganciato una nuova bomba sulla madre. Secondo le sue parole, l’ex attrice avrebbe avuto dei comportamenti scorretti nei suoi confronti durante gli anni dell’adolescenza.

Mercedesz Henger Vs Eva Henger – La rivelazione choc

Eva Henger è un fiume in piena: in un’intensa intervista a Nuovo, ha rivelato quale pensiero avrebbe su Mercedesz Henger. A quanto pare l’ex attrice ritiene la figlia poco femminile e tutto perchè sta dando molto spazio agli allenamenti in palestra. Una decisione che la giovane, agli occhi di Eva, avrebbe preso da quando ha iniziato la sua relazione con Lucas Peracchi. “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità”, ha dichiarato. Al tempo stesso però ha alzato le mani: se Mercedesz è felice così, lo è anche lei.

Anche se dopo l’ultima lite sono riuscite a fare pace, fra Eva e Mercedesz ci sarebbero ancora degli attriti. “Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto”, ha detto ancora l’attrice, “ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto”. A poche ore di distanza dalla pubblicazione dell’intervista, anche Mercedesz ha deciso di dire la sua in merito. “Sono mesi che non la sento e mi sta bene così”, ha detto, “io sono molto più serena, mi dispiace dirlo ma è così”. La ragazza poi ha evidenziato come la madre continui a punzecchiarle nonostante siano trascorsi tanti mesi dall’ultimo dialogo. E in merito all’appunto di Eva sul suo fisico, ha sottolineato come “Quando ero più in carne mi assillava col fatto che ero una cicciona, quando avevo l’acne mi assillava col fatto che facevo schifo, una volta mi ha addirittura fatta piangere”.