Michele Dentice mostra il fisico | Costume striminzito fuori Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Michele Dentice è uno sportivo davvero inarrestabile e mostra il fisico con un costume striminzito che lascia davvero poco spazio all’immaginazione della dame. Il cavaliere campano sta facendo strage di dame a Uomini e Donne, ma rivela anche qualcosa sul suo passato sul suo profilo Instagram.

A Uomini e Donne, Michele sta frequentando diverse dame, tra cui Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli. La popolarità guadagnata grazie a Uomini e Donne sta cambiando profondamente la vita del cavaliere, il quale, tuttavia, non rinuncia alle sue priorità: la famiglia, lo sport e il lavoro. Poche ore fa, su Instagram, Michele Dentice mostra il fisico scolpito in vista di una gara e racconta qualcosa di sé.

Michele Dentice mette in mostra il fisico

“Sono fiero di mio padre che si spaccò la schiena come rappresentante, di mia madre che avrà lavato per terra miliardi di volte e accudito noi in ogni secondo di vita e continua a farlo. Sono strafelice di avere avuto quell’infanzia, dove i desideri erano in rapporto alle possibilità, mai di più… E quando cominciava a venire il bel tempo, si usciva nei prati, si faceva la casetta sull’albero, si rubavano le ciliegie e le pannocchie, c’era sempre il benedetto pallone. Ma soprattutto le domeniche, quelle domeniche dove la nonna faceva gli gnocchi fatti in casa messi sotto un lenzuolo in cameretta sua e fatti crescere…”

“Io adoro quei momenti li ricordo come se fosse ieri. Eravamo piccoli, piccolissimi… Quattro figli, mia madre, mio padre, mia nonna e il gatto e i suoi amanti. Sì perché all’epoca la gatta era famosa più di me e aveva fan che scendevano dalle terre vicine per conquistarla. Ma torniamo a tavola, di quei momenti ricordo benissimo l’espressione felice e soddisfatta di mio padre, un po’ per gli gnocchi, eh bisogna dirlo, ma soprattutto mentre ci osservava si vedeva nei suoi occhi una felicità delirante. Tavola piena d’amore, amore illuminato e illimitato Siamo ancora così a distanza di 25 anni ed è meraviglioso!”.

Le aspirazioni del nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Michele Dentice parla della sua famiglia, forte e unita, e si augura presto di poterne avere una tutta sua, con la donna della sua vita. Intanto, però, il nuovo cavaliere sta sperimentando un nuovo percorso di vita a Uomini e Donne.

Il cavaliere campano riuscirà a trovare la donna giusta per realizzare tutti i suoi sogni proprio grazie a Uomini e Donne?