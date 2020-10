Oroscopo di oggi, giovedì 22 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi giovedì 22 ottobre 2020. Abbiamo superato la prima metà della settimana e ci avviciniamo sempre di più al prossimo weekend. Nel frattempo, vediamo quali sorprese riserverà questo giovedì ai segni dello zodiaco. L’Ariete sarà pensieroso, il Cancro e il Sagittario avranno il morale a terra. Buona vitalità per lo Scorpione, mentre i Gemelli ritroveranno serenità. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi giovedì 22 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi sarai pensieroso e piuttosto preoccupato, per una faccenda legale o economica o per un progetto che procede a intermittenza. Leone: sarà una giornata fruttuosa dal punto di vista lavorativo e qualcuno potrebbe ricevere perficno un’offerta. Le stelle ti incoraggiano a non esagerare negli impegni, altrimenti non riuscirai a portarli avanti tutti! Sagittario: potresti sentirti un po’ giù di corda. La tensione e lo stress accumulati nei giorni scorsi si faranno sentire.

Oroscopo di oggi giovedì 22 ottobre 2020: segni di terra

Toro: si prospetta una giornata molto promettente. Ogni progetto su cui metterai mano comincerà sotto i migliori auspici. Vergine: avrai la Luna, Giove, Saturno e Venere in aspetto favorevole che ti daranno manforte in amore e sul lavoro. Capricorno: sarai pieno di vigore e di voglia di raggiungere i traguardi che ti sei prefissato. Troverai soluzioni efficaci a problemi che ti assillano da tempo.

Oroscopo di oggi giovedì 22 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi ritroverai un po’ di serenità in più rispetto ai giorni passati e avrai l’opportunità di recuperare in amore. Servirà un po’ di impegno da parte tua! Bilancia: potresti sentirti molto stano e nervoso. Ci sono alcune problematiche burocratiche o finanziarie che non riesci a risolvere. Dovrai armarti di molta pazienza e di lucidità. Acquario: la giornata non sarà negativa, ma tu potresti sentirti un po’ dubbioso o affaticato. Per fortuna saprai reagire alle situazioni con molta pronetzza.

Oroscopo di oggi giovedì 22 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro:avrai il morale sotto i piedi e, se non farai attenzione, rischierai di perderti in elucubrazioni inutili e nocive. Cerca di alleggerire un po’ l’animo! Scorpione: avrai una buona vitalità che ti servirà per portare avanti i tuoi progetti. Approfttane, perché durante il weekend potresti sentirti più nervoso. Pesci: finalmente ritroverai un po’ di tranquillità dopo un inizio settimana decisamente pesante. In amore non dovresti tormentarti con pensieri che non porteranno da nessuna parte!