Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 22 al 28 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 22 al 28 ottobre 2020. Quali preziosi consigli riserverà il popolare astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai impegnarti per affinare la tua fame di vita, la voglia di assaporare tutti gli aspetti, ogni sfumatura della tua esistenza. Scava in profondità nelle tue emozioni!

Toro

Nelle prossime giornate dovresti onorare la tua amicizia con le persone che contano nella tua vita. Potresti esprimere tutto il tuo apprezzamento per la loro bellezza, la loro unicità e ringraziarle per l’affetto che ti trasmettono ogni giorno.

Gemelli

È tempo di recuperare la tua natura giocosa e spensierata. Assumere un atteggiamento severo e rigoroso ti rende meno intelligente. Quando sarai chiamato a fare scelte importanti, fallo con divertimento e leggerezza.

Cancro

Nelle prossime settimane sarai assorbito così tanto dal processo di trasformazione che diventerai un maestro. È probabile che molti Cancro abbiano avviato dei cambiamenti già a fine agosto. Continuate così!

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai cercare di contattare il tuo io profondo. Se saprai entrare in una più stretta comunione con te stesso, potrai farlo anche con gli altri.

Vergine

Si prospettano nuove giornate molto stimolanti e produttive, in cui potrai affinare ed esprimere al meglio la tua intelligenza, la tua arguzia, le capacità pratiche e risolutive. Sii grato per avere un cervello così vivace!

Bilancia

Nei prossimi giorni dovresti schierarti apertamente e in modo netto alle persone o teorie che rappresentano i tuoi valori più alti e nobili. Prendi una posizione inequivocabile, non soltanto per te stesso, ma anche per le cose che ami.

Scorpione

Esprimere la propria bellezza e le proprie qualità va bene, quando è fatto per condividere i propri talenti con gli altri. Prova a essere meno narcisista e cerca, piuttosto, modi e forme di vanità che siano positive.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti spogliarti di tutte quelle maschere che in genere indossiamo di fronte agli altri. Mostra apertamente le tue passioni, le ferite non cicatrizzate, la fatica che compi ogni giorno, i desideri che alimenti. In poche parole: sii vulnerabile, ma con eleganza!

Capricorno

Stai vivendo un momento di transizione molto importante. Anche se in apparenza tutto sembra uguale, sotto sotto le cose si stanno muovendo. I cambiamenti procedono in modo lento ma progressivo.

Acquario

Come suggerisce di fare il noto astrologo Rob Brezsny nei prossimi giorni il tuo motto dovrà essrere:”Nonostante tutto, non mi arrendo”. Se sarà necessario, raddoppia impegno e sudore, ma cerca in tutti i modi di realizzare il tuo grande sogno.

Pesci

È tempo di percorrere nuove strade, di fare nuove esperienze che ti aiuteranno a crescere. Per attrarre fortuna nei prossimi giorni, dovrai lasciarti alle spalle tutto quello che conosci già e in cui credi ciecamente. Esci fuori dalla tua zona di comfort ed esplora nuovi territori!