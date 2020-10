Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 23 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani vennerdì 23 ottobre 2020. La settimana scivola via ed eccoci già a venerdì. Cosa succederà a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci nelle prossime ore? Giornata stimolante per il Sagittario, il Capricorno ritornerà a essere molto più fiducioso rispetto al passato. L’Acquario sarà attivo e desideroso di mettersi in gioco, mentre i Pesci dovranno evitare le discussioni. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 23 ottobre 2020: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata stimolante, perché inizierai a ottenere delle risposte importanti. D’ora in avanti potrai rimetterti in moto, dare un nuovo senso alla tua vita. Se hai dei progetti importanti, progetti a cui tieni in modo praticolare, dovresti portarli avanti con più slancio, in vista di un 2021 che potrà regalarti molte soddisfazioni. Inoltre, la prossima settimana Venere comincerà un passsggio che favorirà l’amore.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 23 ottobre 2020: Capricorno

I liberi professionisti potrebbero avere cominciato a fare qualcosa di nuovo da un paio di mesi a questa parte. Anche se non sarai ancora del tutto convinto o soddisfatto di quello che stai portando avanti, adesso hai comunque più risposte e riscontri rispetto a prima. Ti senti decisamente più fiducioso! In amore dovrai fare attenzione a non provocare inutilmente il partner, specialmente verso la fine di ottobre.

Oroscopo domani venerdì 23 ottobre 2020: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna raggiungerà il tuo segno: si prospettano dei giorni in cui sarai particolarmente attivo e avrai voglia di metterti in gioco in qualcosa di nuovo. Tieni a freno il tuo bisogno di cambiamneto, perché entro l’11 febbraio molte cose accadranno!

Oroscopo domani venerdì 23 ottobre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e durante il fine settimanadovrai sforzarti di non reagire alle provocazioni, di farti scivolare ogni cosa addosso, altrimenti passerai dei giorni in maniera negativa. In amore se c’è qualcosa rimasta in sospeso, la dovrai chiarire entro la fine di ottobre.