Probabili formazioni Cagliari-Crotone – Il Cagliari di Di Francesco ospita il Crotone di Stroppa. Gara che si giocherà alle 12:30 di domenica e vedrà di fronte due squadre in un buon momento di forma. Se la squadra di casa è riuscita a trovare i te punti nell’ultima giornata contro il Torino, manca ancora la vittoria agli ospiti reduci comunque dall’importantissimo pareggio in casa contro la Juventus.

Nelle probabili formazioni di Cagliari-Crotone qualche cambio di formazione per Di Francesco che dovrà, molto probabilmente, rinunciare a Godin. Verso la conferma Zappa e Lykogiannis sugli esterni di difesa, ma il greco resta tallonato da Tripaldelli tornato ad allenarsi regolarmente da martedì. Al centro della retroguardia, come detto, è in dubbio Godin per un affaticamento all’adduttore destro, in preallarme Klavan complice l’indisponibilità di Ceppitelli. In mezzo al campo ancora Marin, coadiuvato da Nandez e Rog. In attacco Joao Pedro e Simeone inamovibili, ultimo posto in ballo tra Sottil, favorito per partire dal 1′ minuto, e Ounas.

Nel Crotone: Stroppa sorride per i recuperi di Riviere e Benali. Tuttavia, entrambi dovrebbero partire dalla panchina; in mezzo al campo confermati Petriccione e Vulic ai fianchi di Cigarini. Conferma anche per Luperto nel terzetto di difesa, sulle fasce Pereira e Reca. In avanti Messias in coppia con Simy, pronto a subentrare Siligardi.

Probabili formazioni Cagliari-Crotone: le possibili scelte di Di Francesco e Stroppa

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa