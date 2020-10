Probabili formazioni Genoa-Inter – Il Genoa di Maran ospita l’Inter di Conte. Gara tesa per due squadre reduci da un periodo difficile. I padroni di casa sono tornati in campo dopo quasi un mese nell’ultimo turno di campionato contro il Verona riuscendo a strappare un pareggio, gli ospiti invece sembrano essersi dimenticati come si vince. Pareggio con la Lazio, prima della sosta, sconfitta nel derby in campionato e pareggio in Champions League.

Nelle probabili formazioni di Genoa-Inter buone notizie per Maran che ritrova Criscito, Cassata, Lerager, Destro e Zappacosta, risultati negativi al coronavirus ma destinati alla panchina contro l’Inter. Potrebbero invece ritrovare posto nell’undici titolare sia Pellegrini sulla corsia mancina che Zajc in mezzo al campo, ma restano vivi i duelli rispettivamente con Czyborra e Rovella. In attacco l’uzbeko Shomurodov, che ancora si deve integrare nel nuovo calcio, dovrebbe partire dalla panchina con Scamacca titolare. In difesa rimane da valutare Bani, uscito claudicante dal match di lunedì a Verona. Tra i pali Perin.

Nell’Inter arrivano buone notizie anche per Conte che, nonostante l’indisponibilità di Hakimi, ritrova Bastoni e Nainggolan, negativi al coronavirus, oltre Sensi che torna dalla squalifica. Atteso oggi l’esito del tampone per Gagliardini, ancora positivo Young. Riposerà quasi sicuramente Kolarov e uno tra Barella e Vidal dopo le fatiche di Champions League. Sulla fascia occasione per Darmian, in avanti Lautaro Martinez in coppia con Lukaku. Da valutare Sanchez, sostituito contro il Borussia Mönchengladbach per noie muscolari.

Probabili formazioni Genoa-Inter: le possibili scelte di Maran e Conte

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Zajc, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca. All. Maran

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Nainggolan, Vidal, Brozovic, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte