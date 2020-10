Probabili formazioni Juventus-Verona – Partita da non sbagliare per i bianconeri di Pirlo, alla ricerca di tre punti fondamentali per riavvicinarsi alla testa della classifica. Le due squadre arrivano a questa sfida dopo aver ottenuto un pareggio nell’ultima giornata. La Juventus è reduce dal brutto pareggio di Crotone, mentre il Verona dallo 0-0 casalingo contro il Genoa. Sarà importante vedere se i ragazzi di Pirlo avranno recuperato le forze dopo la vittoriosa, ma impegnativa trasferta di Kiev. Juric spera di affrontare una squadra non al meglio, per provare a uscire dallo Stadium con almeno un altro punticino in saccoccia.

Pirlo deve fare i conti con diversi assenti, tra infortuni di lungo corso e Covid. Alla lista dei già indisponibili Alex Sandro, De Ligt, McKennie e Ronaldo, si è aggiunto Giorgio Chiellini, uscito durante il primo tempo di Kiev per infortunio. Sarà Demiral a prendere il posto del toscano affiancato da Bonucci e Danilo. A destra, complice la squalifica di Chiesa si rivede Cuadrado, mentre a sinistra fiducia a Frabotta. Rientra Ramsey sulla trequarti, mentre davanti è ballottaggio tra Dybala e Kulusevski per affiancare Morata. Lo svedese potrebbe anche prendere il posto del gallese come trequartista.

Anche in casa Verona sono tante le assenze. In difesa sempre indisponibile Gunter (per Covid), sostituito dall’ex viola Ceccherini che completerà il reparto con Lovato e Empereur. Sui due esterni a tutta fascia nessun dubbio, in quanto le due corsie saranno presidiate da Faraoni e Lazovic con compiti di copertura e di spinta. Sulla trequarti solito ballottaggio che in questo momento vede in vantaggio Zaccagni e Tameze, rispetto a Colley e Salcedo. In attacco è corsa a tre per una maglia da titolare, con Kalinic che potrebbe spuntarla su Di Carmine e Favilli.

Probabili formazioni Juventus-Verona: le possibili scelte di Pirlo e Juric

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Ramsey; Morata. All. Pirlo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Kalinic. All. Juric