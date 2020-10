Probabili formazioni Lazio-Bologna – La Lazio di Inzaghi ospita il Bologna di Mihajlovic. Gara importante per entrambe le squadre reduci da risultati negativi in campionato e vogliose di risollevare le proprie sorti. I biancocelesti, a dire il vero, arrivano al match in fiducia dopo la bella vittoria all’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un po’ meno sicuri di sé i rossoblù reduci da una sconfitta subita in rimonta.

Nelle probabili formazioni di Lazio-Bologna poche novità tra i biancocelesti, nonostante l’impegno di Champions League in settimana. Torna Immobile nell’attacco biancoceleste, scontata la squalifica; al fianco del 17 potrebbe toccare a Muriqi partire titolare; infatti mister Inzaghi valuta le condizioni di Correa e dell’intero gruppo dopo l’impegno di Champions League vinto contro il Borussia Dortmund. Nel frattempo è recuperato Luiz Felipe per la difesa, ma potrebbe partire dalla panchina a favore di Hoedt. Provano poi a forzare i recuperi dai rispettivi infortuni sia Escalante che Lazzari.

Nel Bologna: attenzioni rivolte alle condizioni di De Silvestri, in forte dubbio per Roma a causa di una contusione al ginocchio sinistro rimediata domenica scorsa contro il Sassuolo; pronto Mbaye per presidiare la corsia destra di difesa. In mezzo al campo Svanberg e Schouten cercano conferma, rischia una nuova panchina Dominguez. In attacco Palacio resta in pole per una maglia da titolare, sostenuto poi da Orsolini, Soriano e Barrow.

Probabili formazioni Lazio-Bologna: le possibili scelte di Inzaghi e Mihajlovic

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic