Ricetta petto di pollo alla salsa di soia: ingredienti, preparazione e consigli

Il petto di pollo alla salsa di soia è un secondo piatto saporito e profumato per una cena dal gusto orientale. La carne risulterà molto tenera grazie alla marinatura dei bocconcini di petto di pollo nella soia con l’aggiunta di lime, zenzero, miele millefiori e paprika. Spezie e aromi che rendono questa versione del pollo alla salsa di soia agrodolce e gustoso.

Petto di pollo alla salsa di soia – Ingredienti

Petto di pollo 500 g

Salsa di soia 50 ml

Zenzero fresco 6 g

Miele millefiori 30 g

Paprika piccante 10 g

Scorza di lime 1

Succo di lime ½

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Petto di pollo alla salsa di soia – Preparazione

Per preparare il petto di pollo alla salsa di soia, iniziate dal petto di pollo. Togliete le parti più grasse aiutandovi con un coltello e privatelo dell’osso centrale se presente. Quindi tagliatelo a bocconcini e poneteli in una ciotola capiente per la marinatura. Aggiungete ai bocconcini di pollo la salsa di soia.

Poi aggiungete il miele. Proseguite versando il succo di mezzo lime, la paprika forte e lo spicchio d’aglio schiacciato.

Pelate lo zenzero fresco con un coltellino per eliminare la buccia e poi grattugiatelo direttamente nella ciotola; in alternativa, potete utilizzare lo zenzero in polvere. Infine grattugiate anche la scorza di un lime. Ora che avete aggiunto tutti gli ingredienti, mescolate per amalgamare e coprite il pollo condito con pellicola trasparente. Ponete la ciotola in frigorifero a marinare per almeno 2 ore.

Trascorso il tempo necessario, versate un filo d’olio in padella e fate scaldare leggermente. Aggiungete il pollo che avrete tirato fuori dal frigorifero versandolo in padella insieme al liquido della marinatura.

Cuocete per dieci minuti a fuoco vivace girando spesso i bocconcini, fino a che la marinatura si sarà asciugata e il miele caramellato. In questa ricetta non è previsto sale, a vostro piacere potete aggiungerlo a metà cottura, assaggiando i bocconcini. Servite il petto di pollo alla salsa di soia ben caldo.

Petto di pollo alla salsa di soia – Consigli utili

Conservate il petto di pollo alla salsa di soia in frigorifero per massimo 1 giorno. Saporito e con un tocco orientale, il pollo in salsa di soia è perfetto servito con un contorno di verdure croccanti o con il riso pilaf.