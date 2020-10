Si può ricongelare la carne una volta cotta? Attenzione, ecco cosa accade

Si può ricongelare la carne una volta cotta? Questa domanda è frequentissima e la cosa non deve sorprendere: la risposta è un’informazione fondamentale per gestire l’economia domestica. Nelle prossime righe, puoi scoprire cosa fare per preservare la tua salute.

Congelare la carne cotta fa bene alla salute?

Ricongelare la carne una volta cotta non è il massimo per la salute. Il motivo è legato il fatto che i batteri presenti sull’alimento non vengono eliminati ma appunto congelati. La cosa giusta da fare è ricorrere all’abbattitore di temperatura.

Il vantaggio è legato al fatto che, utilizzandolo, si ha la possibilità di mantenere standard igienici ottimali, senza dimenticare la qualità nutrizionale dell’alimento. Da non dimenticare è anche il fatto che, con l’abbattitore di temperatura, non si ha il problema dei cristalli di ghiaccio che, compromettendo l’integrità delle cellule dell’alimento, provocano la fuoriuscita di principi nutritivi preziosi come le vitamine e i minerali.

Come gestire la carne dopo averla scongelata?

A questo punto, è naturale chiedersi come gestire la carne cruda dopo averla scongelata. La prima cosa da dire al proposito è che, dopo lo scongelamento, l’alimento va consumato subito. Il motivo lo abbiamo illustrato nel paragrafo precedente: nel momento in cui la carne cruda viene scongelata, i batteri riprendono a proliferare.

In generale, la cottura rappresenta un punto di riferimento molto importante quando si parla di sanificazione della carne. Per quanto riguarda le modalità di cottura specifiche, tra le principali è possibile citare la bollitura, ma anche la brasatura e la frittura.

Un altro aspetto sul quale soffermarsi riguarda il fatto che, includendo la carne scongelata in un piatto caratterizzato dalla presenza di alimenti cotti e successivamente messi in congelatore. In frangenti del genere, si ha la possibilità di apprezzare una sanificazione molto più consistente rispetto a quella che, invece, si verifica con la sola carne.

Il consiglio degli esperti è, se possibile, quello di congelare piccoli porzioni di carne e, una volta scongelato l’alimento, procedere rapidamente al consumo. Per quanto riguarda il processo di scongelamento, si dovrebbe riporre la carne in frigorifero ed evitarla di scongelarla a temperatura ambiente.

Come mai? Il motivo è molto semplice ed è legato al fatto che la superficie della carne si riempie di batteri non del tutto eliminabili attraverso la cottura. Di base, bisognerebbe scongelare di volta in volta la quantità di carne necessaria per il pasto. Se proprio un po’ di carne avanza, è fondamentale ricordare che può essere conservato in frigorifero per 2 o 3 giorni.